Первая серия «ЭпиВакКороны-Н» вышла в гражданский оборот

Сегодня в России в гражданский оборот была выпущена первая серия вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Отмечается, что препарат направят на проведение третьей фазы клинических исследований. Об этом со ссылкой на разработчика вакцины — центр «Вектор» — сообщает РИА Новости.

«Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объемом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы. В исследовании будет скринировано 250 добровольцев обоего пола старше 60 лет», — говорится в сообщении.

В центре напомнили, что данная версия препарата отличается от предыдущей лишь особенностями технологического производства.

«При изменении технологического процесса вакцина должна проходить клинические исследования заново согласно законодательству РФ. Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности вакцины, отсутствии тяжелых последствий и побочных явлений после её применения, а также для определения иммунологической эффективности», — добавили в пресс-службе центра.