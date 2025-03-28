Первая сенсация, нервы СКА, самоубийство «Трактора» и «Магнитки». Обзор плей-офф КХЛ

В Кубке Гагарина - 2025 прошли лишь первые игры серий стартового раунда плей-офф. И уже грянула мощная сенсация в Челябинске, странные решения тренера чемпионов в Магнитогорске, крупнейший «сухой» разгром в Уфе и салют страстей на ВТБ-Арене между «Динамо» и СКА. «ТИ-Спорт разбирает, что еще произошло на старте плей-офф Кубка Гагарина.





Фото: hcadmiral.pro

«Трактор» - «Адмирал»: Владивосток идет к повтору сенсации 2023

Если кто-то ждал, что «Адмирал» и «Трактор» выдадут самую сухую и вязкую серию в первом раунде, то похоже он очень сильно ошибался. Матч в Челябинске накануне ну никак не отставал от сочности тому, что был в «Мегаспорте» днем ранее. Только здесь еще и доминирование в матче держала команда-андердог, которую уже было все отправили в отпуск после первого раунда.

«Адмирал» после унижения в Нижнекамске собрался, и выдал мощнейший поединок в гостях у «Трактора», настреляв две шайбы за первые десять минут матча.

Впрочем, челябинцы для своего поражения собрали полный страйк из нелепых факторов. Очень слабо вошел в игру голкипер Зак Фукале, полевые ошибались не меньше, что выливалось в высокий процент брака и отсутствие концентрации, куда-то пропали лидеры команд, ну и в завершении – нелепые удаления на ровном месте. И даже с этим набором «Трактор» едва не спас игру, доведя игру до 5:4 в концовке встречи.

«Адмирал» в отличие от «Трактора» вышел собранным на 101%. Вероятно, жертва последними играми регулярки и стоила того, чтобы приберечь силы для куда более важных сражений, и эта ставка Тамбиева пока играет на все сто. Самое интересное, что свой сенсационный плей-офф 2023 года «Адмирал» тоже начинал с гостевой победы над «Салаватом Юлаевым».

Разница в том, что тогда у «Адмирала» было одно четкое лицо побед – вратарь Никита Серебряков. На этот же раз это единый коллектив, который выжимает из себя все новые эмоции. Но дальше «морякам» будет значительно сложнее. Больше так расхлябано «Трактор» действовать не будет.

«Динамо – СКА: Ротенбергу нужен контроль эмоций

Главное противостояние второго дня Кубка Гагарина между московским «Динамо» и СКА оказалось настолько заряженным на льду, что пока именно этот матч можно называть скрытым финалом, а вовсе не игру «Металлурга» и «Авангарда», как определяли журналисты.

Накал на льду был таков, что удаления у команд лились одно за другим. По итогу «Динамо» и СКА на двоих отсидели 29 минут – по 12 и 17 соответственно.

«Все шло по плану. Мы выполняли то, о чем и договаривались. Девять раз удаляться с «Динамо» - в этом причина нашего поражения. Все удаления с нашей стороны были плохими. Это контроль эмоций. Каждому игроку нужна холодная голова», - объяснял после игры наставник СКА Роман Ротенберг.

Фото: пресс-служба ХК СКА

С эмоциями и их контролем действительно были проблемы, причем с обеих сторон. Но нам то, любителям хоккея, от этого только интереснее. Если в этом противостоянии и дальше лёд будет плавиться под игроками так интенсивно, то украшение первого раунда однозначно определено.

Можно ли сказать, что теперь «Динамо» точно заберет серию? Точно нет. СКА пока что не всегда действует грамотно – случаются ошибки как у Юдина, но создаваемой опасности от Питера никак не меньше, чем от «бело-голубых».

«Металлург» - «Авангард»: Разин сам себе придумал поражение

Тот вихрь, что создал «Авангард» в зоне «Магнитки» на самом старте матча, очевидно, просто выбил уральскую команду из равновесия. Обилие моментов и быстрое хождение шайбы – все это было на значительно более высоком уровне, чем у действующих чемпионов. После игры Ги Буше объяснял, что «Металлург» - быстрая команда с мгновенным переходом из обороны в атаку, поэтому нужно было выбить клин клином. И получилось – уже после первой десятиминутки матча на табло было 0:2 в пользу Омска.

Но дело то в том, что «Металлург» (а вернее его главный тренер) сами намудрили с подготовкой к этой игре. Андрей Разин почему-то решил не выпускать одного из лидеров и капитана Егора Яковлева. Более того, Разин пошел дальше и просто перетасовал тройки, которые прекрасно работали – Канцеров каким-то образом оказался в центре звена с Даниилом Вовченко и Дмитрием Силантьевым. А Денис Зернов в четвертом звене играл с Козловым и Гераськиным.

Сложно объяснить подобные радикальные меры прямо перед первым матчем с мощнейшей командой на Востоке только ради того, чтобы удивить соперника. Все-таки эффект неожиданности вряд ли стоил того, чтобы разбивать наигранные звенья и «сочинять» их заново.

Фото: hawk.ru

Когда журналисты задали вопрос об отсутствии Яковлева, Разин лишь привычно вздохнул, подчеркивая, что его опять спрашивают ерунду:

«Это что, ключевой вопрос? Это тренерское решение, мне показалось, что он не готов на данный момент», - заявил наставник «Металлурга».

Что ж, приходится констатировать, что похоже наставник «Металлурга» действительно либо слегка потерял объективное восприятие действительности, либо самого себя в хоккее.

«Сибирь» увлеклась слежкой за Ливо, но забыла об остальных

Мало кто рассчитывал, что «Сибирь» сумеет преподнести сенсацию в противостоянии с таким мощным «Салаватом Юлаевым» с его легионерской линией. Но по крайней мере надеялись, что сибиряки сумеют достойно пободаться и, как минимум, сохранить интригу. Не зря перед стартом серии «снежинок» называли противоположностью Уфы – закрытой, оборонительной командой, которая ищет своей счастье при игре в большинстве. Лед и пламя.

Однако «Салават Юлаев разобрался с «Сибирью» в первом матче так играючи, что хоть заканчивай серию уже сейчас – все и так понятно. Совершенно точно в Уфе больше не думают о некоем проклятии первого раунда и отбросили старые комплексы.

Самое интересное, что в этот день в составе «Салавата» забрасывали все, кроме того, от кого этого ждали больше всего – Джоша Ливо. Забрасывали другие легионеры Ремпал с Тоддом и Хмелевским, защитник Василевский, и забивающие по большим праздникам, Артемы Горшков и Набиев. Только не звездный канадец.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

После игры в ход пошла шутка, мол, игроки «Сибири» настолько увлеклись слежкой за Ливо, что про других забыли. И кажется, это очень похоже на правду. Надеемся, что дальше серия будет куда упорнее.

«Спартак» - «Северсталь». Огненная перестрелка и соревнования ошибок

Если посмотреть на то, что в среду творилось на льду «Мегаспорта», то можно было подумать, что плей-офф у «Спартака» и «Северстали» так и не начинался. Максимально залихватский хоккей, с отсутствием нормальной обороны и нереальным количеством ошибок.

2:2 уже к первому перерыву намекали, что команды Алексея Жамнова и Андрея Козырева забыли, что «регулярка» закончилась, пора играть не только ради зрелища, но и результата.

Лишь в третьем периоде в действиях игроков обеих команд появились ответственность и аккуратность. Очевидно, хоккеистам не сразу удалось справиться с эмоциями. Но что самое интересное: тренеры абсолютно по-разному восприняли такой ход матча. Если наставник победившего «Спартака» Жамнов был в шоке от количеств ошибок, то Козырев стоял на своем: «мы продолжаем играть так, как играем».

Фото: spartak.ru

Да, на этот хоккей смотреть было интересно и приятно, но очевидно, что обе команды далеки от того, чтобы решать какие-то серьезные задачи в нынешнем Кубке Гагарина. А ведь после прошлого плей-офф казалось, что «Спартаку» нужно лишь немного подрасти и набраться опыта. Но пока что это по-прежнему команда-настроения, которой нечего предложить более организованным командам.

«Динамо» Минск – ЦСКА: пока все, как ожидалось

Мы все привыкли, что ЦСКА – это скала российского хоккея, о вылете в первом раунде которой даже и речи быть не может. Но все изменилось с перезагрузкой клуба и приходом Ильи Воробьева к рулю. Что удивительно, теперь фаворитом в паре «армейцев» с минским «Динамо» эксперты называют последних.

И что еще неприятнее – пока оказываются правы. Нет, не потому что симпатии на стороне армейцев, а потому что ни о какой интриге в первом поединке даже и речи не шло. Разве что быстрые две шайбы ЦСКА, которые сложно назвать результатом осознанной работы на льду.

Впрочем, как они получили это преимущество, так и легко его растеряли.

«Удалось нам очень хорошее начало, две шайбы забили, потом сделали свои ошибки: не вывели шайбу, удалились в зоне атаки. Это завело соперника, давая ему дополнительную энергию. На второй период у нас был совсем другой план. Готовимся к следующей игре», - объяснял Воробьев после матча.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Минск»

Но он умолчал о нескольких важных нюансах. Например, о своих ошибках при взятии просмотра, которые и придали ту самую энергию минчанам. Пока что Квартальнов вчистую обыгрывает своего визави и имеет все шансы, чтобы впервые вывезти «зубров» во второй раунд плей-офф. Воробьеву же придется сегодня предложить что-то новое. Иначе дело швах.

«Ак Барс» берет реванш

Если кто-то был уверен, что Анвар Гатиятулин – фартовый специалист, то получил прямое подтверждение, когда путем сложных схем его команда в соперники получила «Автомобилист». На фоне «Магнитки», «Авангарда» и «Салавата» это выглядело, как спасение. А во-вторых – как шанс на реванш за провал прошлогоднего плей-офф.

И первая игра в Екатеринбурге полностью подтвердила теорию. «Автомобилист» уже не выглядит прошлогодней неуступчивой командой. В течение матча «Ак Барс» просто сожрал все возможности уральцев, сыграв максимально строго, классно реализовал большинство и «убил» чужое. Пока что выглядит так, будто «Ак Барс» с легкостью должен забирать серию, но на то он и первый матч. Дальше «Автомобилист» точно найдет, как реализовывать свои моменты.

Фото на анонсе материала: hcadmiral.pro