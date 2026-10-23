Первая шайба Якупова в КХЛ не помогла «Ак Барсу»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 1:3.

Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором челябинцы сумели дважды огорчить голкипера Максима Арефьева: сначала отличился нападающий Нэйтан Легаре, затем — защитник Иван Выдренков.

«Ак Барс» сумел сократить отставание: шайбу в дальний угол отправил форвард Равиль Якупов. Для него этот гол стал первым в КХЛ — на это ему понадобилось 18 матчей.

Казанцы провели в большинстве более четырех с половиной минут, но ни одну из попыток реализовать не смогли.



В конце третьего периода гости пропустили в пустые ворота — Легаре оформил дубль.

Это поражение стало для «Ак Барса» шестым в восьми последних встречах.

В октябре казанцы набрали пять очков из 16 возможных.

Команда осталась на пятом месте Восточной конференции: в активе «Ак Барса» 20 очков в 19 встречах.

Следующая игра «Ак Барса» 23 октября в 14:30 с «Салаватом Юлаевым».