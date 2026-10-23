Первая шайба Якупова в КХЛ не помогла «Ак Барсу»
Казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 1:3.
Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором челябинцы сумели дважды огорчить голкипера Максима Арефьева: сначала отличился нападающий Нэйтан Легаре, затем — защитник Иван Выдренков.
«Ак Барс» сумел сократить отставание: шайбу в дальний угол отправил форвард Равиль Якупов. Для него этот гол стал первым в КХЛ — на это ему понадобилось 18 матчей.
Казанцы провели в большинстве более четырех с половиной минут, но ни одну из попыток реализовать не смогли.
В конце третьего периода гости пропустили в пустые ворота — Легаре оформил дубль.
Это поражение стало для «Ак Барса» шестым в восьми последних встречах.
В октябре казанцы набрали пять очков из 16 возможных.
Команда осталась на пятом месте Восточной конференции: в активе «Ак Барса» 20 очков в 19 встречах.
Следующая игра «Ак Барса» 23 октября в 14:30 с «Салаватом Юлаевым».