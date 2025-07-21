Первая премия «Технологии Добра» от Совкомбанка наградит лучшие технологические решения
Начался приём заявок на участие в премии «Технологии Добра», которая в этом году впервые отметит проекты и людей, создающих позитивные изменения в обществе с помощью технологий. Премия станет ежегодной инициативой, поддерживающей внедрение инноваций, направленных на повышение качества жизни и решение социальных проблем. Организаторами выступают Совкомбанк и Sk Финтех Хаб (Фонд «Сколково») в рамках одноимённого форума.
Кто может подать заявку:
• некоммерческие организации, использующие технологии в своей деятельности;
• компании и стартапы, разрабатывающие цифровые решения для социального сектора;
• эксперты и амбассадоры, продвигающие технологические изменения в НКО.
Номинации:
• Вдохновляющее партнёрство — за лучшую коллаборацию с социальным и технологическим эффектом;
• Технологический партнёр НКО — для бизнеса, содействующего цифровизации НКО;
• Открытое решение — для НКО, создающих и распространяющих полезные ИТ-инструменты;
• Амбассадор технологий — за личный вклад в цифровую трансформацию сектора;
• Цифровой старт — за яркий технологический дебют НКО.
Специальные награды:
• «Добрый приз» — от команды «Технологии Добра» для самого душевного фонда, человека или партнёра;
• «Перспективное решение» — от Sk Финтех Хаб для инновационного проекта.
Почему стоит участвовать:
• возможность представить проект экспертам и аудитории форума;
• шанс на новые партнёрства с лидерами отрасли;
• признание на одной из ключевых платформ в сфере социальных технологий.
Этапы премии:
• 21 июля – 15 сентября — приём заявок
• 15 – 30 сентября — оценка проектов
• 1 октября – 1 ноября — работа жюри и народное голосование
• 19 ноября — церемония награждения в Москве (кинотеатр «Октябрь») и онлайн
Проекты будут оценивать ведущие специалисты в области технологий, бизнеса и социального сектора — как по результатам, так и по потенциалу развития.
Торжественное награждение победителей состоится 19 ноября в Москве в рамках форума «Технологии Добра» — главного события года в сфере социальных технологий, объединяющего НКО, IT-компании, бизнес и представителей государства.
Подать заявку на участие в премии можно по ссылке.
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