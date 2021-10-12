«Нефтехимик» одержал первую победу на выезде

Нижнекамский «Нефтехимик» после четырех поражений подряд сегодня впервые в сезоне выиграл на выезде, обыграв в столице Финляндии Хельсинки «Йокерит» со счетом 6:3.

«Йокерит», проиграв в первом туре в Казани «Ак Барсу» (0:3), затем проиграл и в Нижнекамске (2:4), после чего финны набрали мощный ход и сейчас возглавляют вместе со московским «Динамо» турнирную таблицу Западной конференции КХЛ.

В первом периоде гости забили уже через 97 секунд, когда с острого угла попал Данила Попов. 0:1. В середине периода Марат Хайруллин хорошим кистевым броском удвоил преимущество нижнекамцев, 0:2.

В середине второго периода финны в большинстве сократили было разрыв в счете, 1:2. Но в ответ в течение 39 секунд получили еще две шайбы в свои ворота от Рафаэля Бикмуллина и Марата Хайруллина, 1:4.

В заключительной трети матча Тимур Хафизов упрочил преимущество «Нефтехимика» — 1:5. Правда, хозяева затем отличились дважды подряд, но было уже поздно, 3:5. Гости очень уверенно оборонялись и смогли сохранить свое преимущество. А когда в концовке «Йокерит» заменил вратаря на шестого полевого игрока, Павел Порядин поразил пустые ворота хозяев, поставив красивую точку в матче, 3:6.

Первая победа нижнекамцев в сезоне на выезде. После 16 матчей в активе «Нефтехимика» теперь 14 очков и седьмое место. В следующем туре 14 октября команда из Нижнекамска сыграет в Риге с местным «Динамо».

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — 3:6 (0:2, 1:2, 2:2).

Шайбы забросили: Бьернинен (29), Грант (48), Енсен (54) — Д. Попов (2), Хайруллин (10, 36), Бикмуллин (36), Хафизов (45), Порядин (60).

Штраф: 4–12.

«Нефтехимик»: Туохимаа; Березин — Кнот, Хайруллин — Гудачек — Порядин; Сидоров — Клок, Секстон — Митякин — Д. Попов; Пузанов — Семенов, Галимов — Барсуков — Е. Попов; Шутов — Глазков, Шафигуллин — Хафизов — Бикмуллин.

