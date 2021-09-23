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23 сентября 2021  04:29

Первая партия вакцины «Спутник Лайт» в Беларуси прошла контроль качества

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Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», поступившая в Беларусь в сентябре, прошла контроль качества и распределяется по регионам страны. Об этом сообщает РИА Новости. 

По данным государственного телеканала ОНТ, препарат отгружают со склада предприятия «Белфармация», для поддержания температурного режима «Спутник Лайт» перевозят в термокубе. 

Партии поступили уже в Минск и Минскую область, в пункты вакцинации в остальных регионах препарат поступит уже в четверг. 

На сегодня в Беларуси вакцинируют от коронавируса китайским Sinopharm и «Спутником V».

#Коронавирус
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