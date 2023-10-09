Первая отправка новобранцев Бугульмы в осенний призыв состоится на следующей неделе

На следующей неделе, 17 октября, состоится первая отправка новобранцев Бугульмы в рамках осеннего призыва. На деловом понедельнике бугульминский военный комиссар Рафаэль Миннетдинов напомнил, что срок службы будет составлять 12 месяцев.

«Как было заявлено руководством Министерством обороны РФ, призывники будут служить на территории 85 субъектов Российской Федерации за исключением четырех новых субъектов — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик», — отметил военком.

Всего из Бугульмы в рамках осеннего призыва-2023 будет проведено девять отправок новобранцев. Первая запланирована на 17 октября, заключительная — на 11 декабря.

Уже завтра, 10 октября, в военном комиссариате Бугульмы будет проведено первое заседание районной призывной комиссии. Всего за время осеннего призыва от Бугульминского района будет направлено более 90 человек.

«Мы традиционно выполняем все те задачи, которые ставит перед нами Министерство обороны РФ и руководство Республики Татарстан. Наш город всегда в числе передовиков по работе призывных кампаний. Поэтому уверен, что и осенний призыв этого года пройдет на высшем уровне», — подчеркнул мэр Бугульмы Линар Закиров.

С 1 октября в России начался осенний призыв на военную службу. Он продлится до 31 декабря. За этот период из Республики Татарстан планируется призвать более 3 тыс. новобранцев. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет.