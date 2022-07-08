Первая очередь реконструкции сада Рыбака в Казани завершится уже в августе

Уже в следующем месяце в Казани планируют завершить первую очередь реконструкции сада Рыбака со стороны улицы Кызыл Армейской. Общественное пространство находится рядом с библиотекой по улице Клары Цеткин, отремонтированной в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Сейчас в саду Рыбака обустраивают детскую площадку, устанавливают наружное освещение, системы видеонаблюдения и малые архитектурные формы. Помимо этого, проводится озеленение территории и устройство автополива. Планируется, что в скором времени здесь появятся информационные стенды и навигация.

Как рассказала заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова, особое внимание уделялось покрытию в парке: пешеходным дорожкам и основанию детской площадки. «Все дорожки выложат тротуарной плиткой и специальным дорожным щебнем. Зимой по дорожкам парка будет проходить лыжная трасса по всей территории сада», — уточнила она.

Основание детской площадки будет покрыто деревянной щепой. Использование экологически чистого вида покрытия поддержали и сами казанцы, отметила специалист.

Ожидается, что вторая очередь реконструкции стартует в 2023 году.