Первая обновленная «iВолга» соберет 2 тыс. участников в Самарской области

С 24 июля по 1 августа в Самарской области состоится первый форум «Движения первых» «iВолга». Событие, получившее в этом году федеральный статус, соберет 2 тысячи участников из разных регионов страны, сообщает пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Участниками форума станут самые яркие представители молодежи из разных уголков страны и иностранных государств в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, центральной темой мероприятия станет «На iВолгу всей семьей».



Для гостей подготовят насыщенную образовательную программу. 11 тематических смен раскроют инновационные форматы работы с молодежью, а также позволят участником обменяться опытом. Состоится грантовый конкурс Росмолодежи – конкурсанты могут получить поддержку для своего проекта в размере до 1 млн рублей.

Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию молодых людей. Так, участников обучат оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, а также проведут для них встречи с участниками специальной военной операции.

Также на площадке запланированы социальные события, в том числе «День Приволжского федерального округа» с участием полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Его участники обсудят развитие Движения Первых и молодежной политики в регионах Приволжья.

Отмечается, что форум состоится в гибридном формате: на Мастрюковской поляне в Самарской области и онлайн — на платформе ivolgaforum.ru.

