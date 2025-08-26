news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 26 августа 2025 15:21

Первая любовь Сайдашева и Конек-Горбунок: Театр Кариева анонсировал премьеры 38-го сезона

Читайте нас в
Телеграм
Первая любовь Сайдашева и Конек-Горбунок: Театр Кариева анонсировал премьеры 38-го сезона
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казанский Татарский государственный ТЮЗ имени Габдуллы Кариева открывает 38-й театральный сезон. О премьерах и событиях начавшегося театрального года рассказали главный режиссер театра Ренат Аюпов и директор Ильнур Гайниев на пресс-конференции «Татар-информа».

Новый театральный сезон получил название «Год личностей». В основу сезона легли пять премьер, каждая из которых носит в себе след известной личности.

Ближайшая премьера (4-5 сентября) – «Мы – парни из деревни» по пьесе Туфана Миннуллина («Без бит авыл малае», реж. Ренат Аюпов).

Ренат Аюпов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Спектакль "Мы ‒ парни из деревни" поднимает одну из актуальнейших проблем современности ‒ сохранение татарской деревни. События сюжета разворачиваются вокруг истории умирающей деревни. Глава семейства, Иртуган Иштуганов, стремится сохранить родную деревню, прививая детям любовь к отчему дому. Для продолжения рода Иштугановых важно, чтобы сыновья женились и обосновались на земле предков. Ради осуществления этой благородной цели герои спектакля решаются на отчаянный шаг ‒ похищение невесты. Удастся ли им осуществить задуманное?..» – говорится в аннотации к спектаклю.

В театре Кариева есть традиция: для артистов или сотрудников театра, празднующих юбилей, театр готовит особенную постановку. В прошлом сезоне это была заслуженная артистка РТ Эндже Камалиева, в этом – заслуженный артист РТ Ильнар Низамиев. Для Низамиева и была выбрана пьеса Миннуллина.

Ильнар Низамиев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В конце октября состоится премьера музыкального спектакля «Мелодия жизни» («Гомер моңы», реж. Эльдар Гатауллин), посвященного жизни и творчеству выдающегося татарского поэта, журналиста и общественного деятеля Роберта Миннуллина.

Автор идеи и организатор проекта – Благотворительный фонд «Счастливые истории». Организаторы отмечают, что спектакль, сочетающий поэзию, музыку и драматическое искусство, раскроет многогранность личности Миннуллина. Постановка станет не только данью памяти поэту, но и важным культурным событием, популяризирующим литературное наследие Татарстана.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного «Российским фондом культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

В ноябре планируется премьера к 125-летию со дня рождения татарского композитора Салиха Сайдашева «Воспоминания барышни Гуляндам» по произведению Амирхана Еники («Гөләндәм туташ хатирәсе», реж. Виктория Печерникова).

В 2026 году исполнится 140 лет со дня рождения Габдуллы Тукая и Габдуллы Кариева. Между двумя этими памятными датами (26 апреля и 20 мая) также ожидается премьера. Пятая премьера будет посвящена основателю театра Кариева – Фариту Хабибуллину. К 85-летию со дня его рождения театр готовит постановку.

Ильнур Гайниев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Это пять основных премьер театра на грядущий сезон. В следующем году театр планирует спектакль от режиссера Айдара Заббарова, а также спектакль «Конек-Горбунок» по сказке Петра Ершова.

С 12 по 20 октября театр примет участие в Международном театральном фестивале спектаклей для детей и молодежи «Колонсак» в Уфе со спектаклем «Трусливый Батыр» («Куркак батыр», реж. Ильсур Казакбаев).

С 3 по 8 декабря в Казани пройдет XVII Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». Важнейшая часть фестиваля – ежегодная образовательная программа с участием ведущих практиков и теоретиков российского театра. С текущего года акцент образовательной программы фестиваля будет на обучении татарстанских молодых режиссеров, как участвующих в фестивале со своей постановкой, так и режиссеров из числа работающих в Казани и других городах и районах Татарстана.

#театр кариева #новый сезон #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025