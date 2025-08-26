Первая любовь Сайдашева и Конек-Горбунок: Театр Кариева анонсировал премьеры 38-го сезона

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казанский Татарский государственный ТЮЗ имени Габдуллы Кариева открывает 38-й театральный сезон. О премьерах и событиях начавшегося театрального года рассказали главный режиссер театра Ренат Аюпов и директор Ильнур Гайниев на пресс-конференции «Татар-информа».

Новый театральный сезон получил название «Год личностей». В основу сезона легли пять премьер, каждая из которых носит в себе след известной личности.

Ближайшая премьера (4-5 сентября) – «Мы – парни из деревни» по пьесе Туфана Миннуллина («Без бит авыл малае», реж. Ренат Аюпов).

Ренат Аюпов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Спектакль "Мы ‒ парни из деревни" поднимает одну из актуальнейших проблем современности ‒ сохранение татарской деревни. События сюжета разворачиваются вокруг истории умирающей деревни. Глава семейства, Иртуган Иштуганов, стремится сохранить родную деревню, прививая детям любовь к отчему дому. Для продолжения рода Иштугановых важно, чтобы сыновья женились и обосновались на земле предков. Ради осуществления этой благородной цели герои спектакля решаются на отчаянный шаг ‒ похищение невесты. Удастся ли им осуществить задуманное?..» – говорится в аннотации к спектаклю.

В театре Кариева есть традиция: для артистов или сотрудников театра, празднующих юбилей, театр готовит особенную постановку. В прошлом сезоне это была заслуженная артистка РТ Эндже Камалиева, в этом – заслуженный артист РТ Ильнар Низамиев. Для Низамиева и была выбрана пьеса Миннуллина.

Ильнар Низамиев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В конце октября состоится премьера музыкального спектакля «Мелодия жизни» («Гомер моңы», реж. Эльдар Гатауллин), посвященного жизни и творчеству выдающегося татарского поэта, журналиста и общественного деятеля Роберта Миннуллина.

Автор идеи и организатор проекта – Благотворительный фонд «Счастливые истории». Организаторы отмечают, что спектакль, сочетающий поэзию, музыку и драматическое искусство, раскроет многогранность личности Миннуллина. Постановка станет не только данью памяти поэту, но и важным культурным событием, популяризирующим литературное наследие Татарстана.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного «Российским фондом культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

В ноябре планируется премьера к 125-летию со дня рождения татарского композитора Салиха Сайдашева «Воспоминания барышни Гуляндам» по произведению Амирхана Еники («Гөләндәм туташ хатирәсе», реж. Виктория Печерникова).

В 2026 году исполнится 140 лет со дня рождения Габдуллы Тукая и Габдуллы Кариева. Между двумя этими памятными датами (26 апреля и 20 мая) также ожидается премьера. Пятая премьера будет посвящена основателю театра Кариева – Фариту Хабибуллину. К 85-летию со дня его рождения театр готовит постановку.

Ильнур Гайниев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Это пять основных премьер театра на грядущий сезон. В следующем году театр планирует спектакль от режиссера Айдара Заббарова, а также спектакль «Конек-Горбунок» по сказке Петра Ершова.

С 12 по 20 октября театр примет участие в Международном театральном фестивале спектаклей для детей и молодежи «Колонсак» в Уфе со спектаклем «Трусливый Батыр» («Куркак батыр», реж. Ильсур Казакбаев).

С 3 по 8 декабря в Казани пройдет XVII Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». Важнейшая часть фестиваля – ежегодная образовательная программа с участием ведущих практиков и теоретиков российского театра. С текущего года акцент образовательной программы фестиваля будет на обучении татарстанских молодых режиссеров, как участвующих в фестивале со своей постановкой, так и режиссеров из числа работающих в Казани и других городах и районах Татарстана.