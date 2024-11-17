Первая леди Бразилии нехорошо высказалась в адрес Илона Маск, а бизнесмен посмеялся

Первая леди Бразилии Розангела да Силва нецензурно высказалась в адрес бизнесмена Илона Маска. Все произошло, когда дама выступала с речью в защиту о необходимости регулировать соцсети.

Вдруг ее неожиданно прервал громкий звук, который напоминал гудок корабля, сообщает портал G1. Спикер в шутку предположила, что это был Илон Маск.

«Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!» — цитируют авторы материала леди Бразилии.

Интересно, что, узнав о случившемся, Маск отреагировал на видео c этим эпизодом «смехом».

LOL («смеюсь во весь голос»), - написал под постом в соцсети Х предприниматель.

Саммит глав государств «Группы двадцати» пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.