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Первая леди Бразилии нехорошо высказалась в адрес Илона Маск, а бизнесмен посмеялся
Первая леди Бразилии Розангела да Силва нецензурно высказалась в адрес бизнесмена Илона Маска. Все произошло, когда дама выступала с речью в защиту о необходимости регулировать соцсети.
Вдруг ее неожиданно прервал громкий звук, который напоминал гудок корабля, сообщает портал G1. Спикер в шутку предположила, что это был Илон Маск.
«Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!» — цитируют авторы материала леди Бразилии.
Интересно, что, узнав о случившемся, Маск отреагировал на видео c этим эпизодом «смехом».
LOL («смеюсь во весь голос»), - написал под постом в соцсети Х предприниматель.
Саммит глав государств «Группы двадцати» пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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