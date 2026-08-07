Врачи, учителя, промышленники: кто попал на Доску почета Татарстана

Свои заявки на Электронную доску почета Татарстана подали почти 5 тыс. предприятий

На Электронной доске почета Татарстана уже 15 тыс. имен. Это лучшие сотрудники 4,9 тысячи предприятий республики: от врачей и учителей до аграриев и нефтяников. Как проходит отбор и почему проект стал примером для других регионов – в материале «Татар-информа».