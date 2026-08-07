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14:14 Холостяки Казани: 76% опрошенных чувствуют себя одинокими
13:51 В Татарстане спасли 12-летнюю девочку, которую укусила гадюка
11:46 Парафехтовальщики Татарстана получили новую экипировку
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13:49 Казанцы стали чаще покупать греческие йогурты и глазированные сырки
13:30 Пашков — Гатиятулину: «Жалобные интервью — не для главного тренера «Ак Барса»
13:29 В Казани бойцов СВО реабилитируют с помощью автосимуляторов
13:13 Угальде рассказал, есть ли судейский заговор против «Спартака»
13:11 Автоинспекторы забрали питбайк у 17-летнего челнинца и увезли на штрафстоянку
12:38 Прокуратура добилась выплаты 3 млн рублей сыну татарстанца, погибшего на СВО
12:09 В Татарстане за второй квартал 2026 года выявили 19 поддельных банкнот
11:27 Семак рассказал, есть ли предложения по Луису Энрике
10:52 Полицейские изъяли 100 свертков метадона у мужчины в Казани
10:30 Минтранс изменил правила оповещения об отмене поездов
10:18 Вторичное жилье в Казани дорожает, а в Челнах — дешевеет
10:12 Быков оценил возможное возвращение Евгения Кузнецова в «Трактор»
10:00 В Нижнекамске молодой «инвестор» отдал мошенникам более 700 тыс. рублей
10:00 «Ум старца и глаза ребенка»: в Казани открылась выставка Кузнецова-Казанского
09:36 В Нижнекамске ограничат движение судов на Каме 19 и 20 августа
09:25 Минувшей ночью над Татарстаном сбили БПЛА
09:11 В Казани врачи спасли годовалого ребенка, который проглотил батарейку
09:04 Губерниев рассказал, что ему угрожали убийством
09:00 Численность пенсионеров в России на 1 июля составила 40,5 млн человек
09:00 ВТБ и М2: рынок неипотеки снизился на 10% по итогам первого полугодия
08:30 С сентября 2027 года россияне начнут получать квитанции ЖКУ на «Госуслугах»
07:00 Самая короткая рабочая неделя года в Татарстане будет в ноябре
06:00 До +31 градуса и без дождей: погода в Татарстане 7 августа
05:56 Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен
01:49 Режим беспилотной опасности объявлен в Татарстане
23:43 «Не кормить их в школе – расизм»: Ахмедова вступилась за детей мигрантов
22:47 Семьи с двумя и более детьми смогут взять ипотечные каникулы на полтора года
22:13 Политолог Дудаков усомнился в возможности смены власти на Кубе при поддержке США
21:36 Гатиятулин: «Для нас главное — старание молодежи»
21:08 Миколог Дьяков рассказал, как найти грибные места в лесу
19:46 Аналитик Блисс предупредил о новой схеме мошенников с самозапретом на кредиты
18:51 Вассерман призвал усилить контроль за олимпиадами при поступлении в вузы
18:46 Фольклорист Богомилов связал путешествие Колобка с взрослением молодого человека
18:12 Судебные приставы провели рейд по должникам в Вахитовском районе
18:09 На Электронной доске почета Татарстана представлены сотрудники «Татмедиа»
18:00 В Челнах женщина, сбитая на зебре электровелосипедистом, получила травмы
17:54 Центробанк зафиксировал рост деловой активности в ПФО
17:39 Коллективу суда Набережных Челнов представили нового председателя
17:18 Адвокат Воропаев: «Возвращение смертной казни в России практически невозможно»
17:10 Ветеринар Уражевский объяснил, почему детям нельзя спать рядом с кошками
17:08 В Татарстане трое водителей могут лишиться автомобилей из-за долгов по кредитам
17:08 «Татмедиа» и казанский ЦУМ подписали соглашение о сотрудничестве
17:00 Фитнес-тренер Литовченко рассказал, почему для похудения ходьба эффективнее бега
16:55 Гимнаст Нагорный рассказал, как в спортивном сообществе относятся к футболистам
16:48 65 резидентов и почти 2 тыс. активностей: как прошли первые 100 дней работы ЦУМа
16:47 С сентября россияне смогут оплачивать проезд в транспорте через МАКС
16:35 Служебная собака УФСИН нашла наркотики, спрятанные в бритвенных станках
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13:31 «ГИТИСФЕСТ» в Казани: лауреаты «Театрального Приволжья» покажут спектакли
13:26 Бюллетени на выборах депутатов Госдумы будут защищены специальным микротекстом
13:14 В Казани стартуют соревнования по скейтбордингу на Спартакиаде народов России
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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13:02 На выборах депутатов Госдумы РФ гражданам будут помогать волонтеры
12:51 В Иннополисе вручили дипломы 357 выпускникам IT-вуза
12:31 Сабурская: здоровье не должно быть препятствием для голосования
12:03 Вузы Татарстана приглашают к участию в конкурсе команд по молодежной политике
11:59 В Казани на форуме «РОСТКИ» откроется выставка юных художников
11:33 Татарстанцы за год оплатили счета на 69 млн рублей в чат-боте госуслуг в МАКСе
10:45 В Пензенской области строят дом-музей татарского быта и истории
21:00 Мензелинские предприниматели попросили о новых мерах поддержки работодателей
19:45 190 дворов, Дворец единоборств и 800 тонн помощи: итоги пятилетки Заинска
17:52 В Тюлячинском районе изымут 232,8 тыс. кв. м земли для реконструкции дороги
17:50 Радмир Беляев: Нижнекамск продолжит развивать инфраструктуру и здравоохранение
17:48 Аграрии Татарстана намолотили более 1 млн тонн зерна
17:17 Проект «МолоТ» собрал в Перми 420 представителей работающей молодежи Приволжья
16:26 Студентка из Татарстана признана лучшей на Всероссийской путине на Камчатке
16:20 В Агрызе за пять лет привлекли 6 млрд рублей на развитие района
16:09 Новую гимназию на 500 мест в Мензелинске проверяют перед открытием
15:54 Как лечат участников СВО в больницах Казани, проверили члены ОП РТ
15:23 Агрохолдинг «Чистополье»: Доска почета – значимый инструмент признания заслуг
15:22 Открыта регистрация на V Всероссийскую студенческую кибербитву
15:00 Волонтер из Лениногорска готовит чак-чак для участников СВО
14:57 В районных ДК Татарстана начались выставки работ фестиваля «Мой папа – Герой»
13:33 В Бугульме родным участников СВО вручили госнаграды
12:51 «Добро.Центр» объединил волонтеров: как в Тукаевском районе помогают СВО
12:06 За сыном – на передовую: как семья бойца «Хулигана» стала надежным тылом
11:53 Кандидат на Доску почета от РКБ: Проект стимулирует повышение качества работы
08:53 Казанская телебашня включит праздничную подсветку в честь 25-летия РТРС
07:30 Гарипов: электронная Доска почета сохраняет уважение к труду
23:57 В Старо-Матакском сельском поселении открыли новый исполком
23:45 В Алькеевском районе построили школу, детсад и отремонтировали 8 пищеблоков
21:29 Казанско-Богородицкую церковь в Буинском районе включат в реестр ОКН
21:15 В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду»
21:07 Бег, йога и экскурсии: На Голубых озерах в августе пройдут бесплатные занятия
20:39 Более 7 млрд рублей направлено на развитие Бугульминского района за пять лет
20:12 В Казани эксперты обсудят будущее городских пространств
19:43 В Набережных Челнах появятся передвижные камеры для нарушителей парковки
19:14 В Спасском районе прошел форум «Работаем на результат!»
17:48 В Нацмузее РТ рассказали, для чего нужна электронная Доска почета
17:45 В Казани установили теннисные столы из переработанного пластика
17:38 Назначен новый начальник отдела полиции по Азнакаевскому району РТ
17:23 Эксперт: Электронная доска почета – своевременная инициатива
17:22 В Набережных Челнах открыли мурал «Семейные традиции» к 400-летию города
16:43 Садыков: признание на Доске почета – особая оценка труда заводчан
16:32 Минюст РТ: перевод робота RPA на свободное ПО экономит бюджетные средства
15:58 Новая гимназия, 48 дворов и 77 км дорог: чем запомнилась пятилетка Мензелинска
15:39 В Мамадыше обозначили новые планы после масштабного обновления района
15:20 «Единая Россия» получила первую строку в бюллетене на выборах в Госдуму
14:36 «Эконаследие» из Казани вышло в финал детского экологического форума
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