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Выставка «Счастье – творить» Михаила Кузнецова в Казани
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Когда начинать воспитание собаки, рассказал кинолог
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Смотрины «Ак Барса»: понятно, что команда Гатиятулина в сезоне будет другойПолурезервный состав «Ак Барса» выстоял в Альметьевске
«Ак Барс» впервые с 2019 года не выиграл у «Нефтяника» в основное время. Пока звезды раздавали автографы, на льду кипела другая жизнь: перестановка Гатиятулина, два быстрых гола, вратарская загадка и дебют Гатиятулина-младшего в четвертом звене. Полный «Юбилейный» смотрел на молодежь. Кто из них готов к основе? Об этом – в материале «ТИ-Спорта».
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Системные решения в образовании: «Татнефть» меняет педагогику через соревнованияВ педагогическом кейс-чемпионате принимают участие 240 преподавателей со всей России
Всероссийский педагогический кейс-чемпионат, организованный «Татнефтью», уже в третий раз проходит в Альметьевске. За пять дней педагоги из разных регионов страны будут искать ответы на актуальные вызовы современной школы, разрабатывать проекты и обмениваться профессиональным опытом. Подробнее — в материале «Татар-информа».
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«Условия феноменальные»: Ранко Тепавчевич – о первых 100 днях ЦУМаПочему часть резидентов пришлось адаптировать к новым условиям, как центр ответил на замечания Раиса Татарстана и на чем планирует зарабатывать
За 100 дней работы Центр уникального мастерства в Казани посетили более 300 тыс. человек. Здесь работают десятки мастеров, проходят мастер-классы, открываются новые пространства. О том, что ждет ЦУМ дальше, гендиректор Центра развития креативных индустрий РТ Ранко Тепавчевич рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.
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Роман Султанов: «Поддержка женщин в России требует конкретных решений»Какие меры поддержки семей, матерей и детей предложат обсудить на открытом диалоге в Казани
В Казани пройдет открытый диалог, посвященный поддержке женщин, материнства, детства и образования. Какие вопросы будут в центре обсуждения, рассказал инициатор встречи, член Экспертного совета по образованию и молодежной политике Госдумы РФ, член ЛДПР, председатель Комитета по образованию «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Султанов.
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«Видел свой паспорт с чужим фото»: как мигранты незаконно поступали в вузы РТВ Казани судят организаторов фирмы, помогавших за деньги поступать в вузы иностранцам, не знающим русский язык
В офисе в центре Казани под вывеской ремонтно-строительной фирмы работала контора, которая помогала гражданам Туркменистана, не знающим русского языка, поступать в вузы и получать учебные визы. Теперь организатор и сотрудники этой фирмы предстали перед законом за организацию незаконной миграции. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.
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Итоги второго квартала: НКНХ в плюсе в условиях непростой рыночной конъюнктурыКак ЭП-600, рост выручки и снижение расходов помогли НКНХ заработать 7,1 млрд рублей чистой прибыли
Мировая нефтехимия в этом году переживала настоящий шторм: закрытие Ормузского пролива, китайский импорт задавил шинный рынок, а российское производство синтетических каучуков упало почти на 8%. Несмотря на сложную конъюнктуру, «Нижнекамскнефтехим» во втором квартале заработал 7,1 млрд рублей чистой прибыли. Как это получилось – в нашем обзоре.
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Врачи, учителя, промышленники: кто попал на Доску почета ТатарстанаСвои заявки на Электронную доску почета Татарстана подали почти 5 тыс. предприятий
На Электронной доске почета Татарстана уже 15 тыс. имен. Это лучшие сотрудники 4,9 тысячи предприятий республики: от врачей и учителей до аграриев и нефтяников. Как проходит отбор и почему проект стал примером для других регионов – в материале «Татар-информа».
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«Рок-берега», «Великий Болгар», фестиваль окрошки и «Итиль» – афиша на выходные
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«Нефтяной барбизон»: в Лениногорске стартовал паблик-арт-проект «Татнефти»
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До 300 тыс. рублей в месяц: кто в Татарстане зарабатывает больше других?
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Секрет Полянских: как любовь к профессии вывела их в число лучших семей России
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«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети16-летняя жительница РТ провела для мошенников онлайн-обыск и отдала им родительские полтора миллиона
Наивность и отсутствие критического мышления делают детей легкой добычей для мошенников в интернете. Аферисты находят их в чатах онлайн-игр, в мессенджерах, социальных сетях – заводят знакомства, входят в доверие и предлагают хорошие призы в обмен на фотографию маминой карты или код с ее телефона.
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12 Этаж
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