Первая группа татарстанских паломников отправилась в хадж

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Сегодня в международном аэропорту «Казань» муфтий Камиль Самигуллин проводил в хадж первую группу татарстанских паломников. Всего сегодня отправились 48 мусульман, передает пресс-служба ДУМ РТ.

«Вы совершаете свое самое главное путешествие в жизни <...> В хадже будет много испытаний, поэтому обязательно нужно проявлять сабр. За один таваф прощается 70 тысяч грехов человека, то есть ваша степень перед Всевышним возрастет в 70 тысяч раз», — обратился к единоверцам Камиль хазрат во время встречи в терминале аэропорта.

Он также дал единоверцам рекомендации по безопасному путешествию и призвал во всем консультироваться с руководителями групп, озвучил наставления по исполнению обрядов и ответил на интересующие вопросы хаджиев.

Всего в этом году в хадж из республики отправятся 1 800 паломников по программам официального хадж-оператора ООО «ДУМ РТ Хадж» — «Эконом комби», «Эконом авиа», «Стандарт», «ВИП». Последняя группа вылетит в путь 22 июня.