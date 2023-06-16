Первая группа будущих экскурсоводов прошла обучение в Казани по нацпроекту «Демография»

В Казанском филиале Президентской академии успешно прошла обучение первая группа будущих экскурсоводов по национальному проекту «Демография». Все 10 слушателей получат сертификат, а для дальнейшей профессиональной деятельности им необходима аккредитация в Госкомитете РТ по туризму.

«Образовательная программа „Гиды и экскурсоводы“ стартовала в апреле и включала 144 часов. Слушатели ознакомились с базовыми компетенциями в области экскурсоведения, правовых основ туристской и экскурсионной деятельности, техники безопасности при работе с экскурсантами», — сообщили в пресс-службе Казанского филиала РАНХиГС.

Будущие экскурсоводы также изучили эффективные методики создания и разработки новых экскурсионных продуктов, инструментарии профессионального экскурсовода. В ходе практической части обучающимся показали исторические места Казани.

Всего этом году в Казанском филиале академии планируется обучить более 400 человек по 16 программам.

Стать слушателями образовательных программ по нацпроекту Демография» могут женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до семи лет; люди старше 50 лет, а также до 35 лет без высшего или среднего специального образования.

Кроме того, обучение могут пройти безработные; выпускники ссузов и вузов; молодые люди, отслужившие в армии, не нашедшие работу; граждане под риском увольнения.

Национальный проект «Демография» реализуется в России с 2021 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.