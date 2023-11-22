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Руc Тат
СВО 22 ноября 2023 08:42

Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание в составе ВС РФ

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Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ выехал на боевое задание, сообщил РИА Новости боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

Военнослужащий подчеркнул разницу подготовки в Вооруженных силах России и Украины. На родине боец за девять месяцев успел лишь трижды побывать на полигоне.

«Сейчас у нас пополняется вооружение. У нас появились пулеметчики, проходили тактическую медицину в боевых условиях, создавали нам стрессовые ситуации. В принципе у всех все получается неплохо», – рассказал боец.

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#спецоперация на Украине
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