Первая детская больница Казани запустит проект о здоровье недоношенных детей для их мам

Первая детская больница Казани запустит образовательный проект для родителей недоношенных детей, им будут рассказывать об особенностях здоровья таких малышей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба Первой детской больницы Казани

«Недоношенный ребенок – это особый контингент детей, требующий повышенного внимания. Врачи клиники решили запустить образовательный проект для мам недоношенных детей, чтобы родители больше знали об особенностях своих малышей», – отметила в больнице.

В Первой детской планируют размещать на страницах больницы в социальных сетях полезную информацию по разным проблемам таких детей.

Фото: Пресс-служба Первой детской больницы Казани

Еще в 2013 году в клинике открыли Городской центр катамнеза недоношенных детей. Катамнез – это последующее наблюдение за ребенком после выписки из стационара. Врачи контролируют рост, развитие подросшего ребенка, чтобы вовремя диагностировать отклонения и при необходимости назначить лечение.

«Здесь проводятся консультативные осмотры педиатра, невролога, психолога, ультразвуковое обследование, реабилитационная терапия в условиях дневного стационара. За 10 лет существования центра через него прошло более 500 недоношенных малышей, родившихся на сроках от 26 до 36 недель», – добавили в пресс-службе.