Перспективы развития опорных населенных пунктов обсудили в Казани

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

О работе, проводимой в Татарстане и в России, направленной на достижение национальной цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по улучшению качества среды для жизни на 30% к 2030 году, шла речь сегодня на совместном заседании комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре и Общественной палаты РТ в Казани.

Участники заседания обсудили вопросы укрепления инфраструктуры опорных населенных пунктов – новые подходы к развитию территорий в России.

«Сегодняшнее заседание проводится в рамках большого федерального форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Мы рады обменяться опытом с другими представителями малых городов нашей страны, членами комиссии Общественной палаты России, которые серьезно занимаются этой тематикой», – сообщила, открывая встречу, Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов отметил, что тема дискуссии актуальна и важна. Он напомнил, что в конце прошлого года была принята новая стратегия пространственного развития России, появился новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», а буквально на днях был утвержден план реализации стратегии пространственного развития.

«В основу этих важных инициатив положена концепция опорных населенных пунктов. Есть 2160 опорных населенных пунктов, список имеет официальный статус. Мы должны четко понимать, как эту концепцию будем реализовывать», – заметил Максимов.

Он заострил внимание на важности эффективного использования бюджетных средств.

По данным Максимова, при высоком уровне развития инфраструктуры Казань среди крупных городов России тратит меньше всего бюджетных денег на душу населения.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильнур Нурмухаметов напомнил, что около 70% населения страны живет в опорных населенных пунктах.

«В республике 45 опорных населенных пунктов. <…> В настоящее время ведется работа по формированию основного интегрального показателя – улучшению качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», – отметил Нурмухаметов.

На сегодняшнем заседании были также затронуты вопросы вопросы первоочередного развития инфраструктуры опорных населенных пунктов как драйверов социально-экономического развития страны, формирования программ развития их инфраструктуры, улучшения качества среды для жизни как ключевого показателя реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».