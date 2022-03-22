«Перспективы очень хорошие»: Казань может стать центром возрождения российского авиапрома

Сегодня во время визита в Казань вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий ОПК и вопросы промышленности, вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сделали сенсационное заявление. Речь идет о запуске в крупную серию среднемагистрального самолета Ту-214.

В силу различных причин российские авиакомпании сделали свой выбор в пользу «Боингов» и «Эйрбасов». Но теперь, похоже, есть шансы запустить Ту-214 в новую серию

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Новый шанс для Казанского авиационного завода

Ту-214 – это модификация советского лайнера Ту-204-100 и производится только на Казанском авиазаводе. По первоначальному замыслу, он должен был заменить прежнюю «рабочую лошадку» российской гражданской авиации – Ту-154. В силу различных причин российские авиакомпании сделали свой выбор в пользу американских «Боингов» и европейских «Эйрбасов». Но теперь, похоже, есть шансы запустить Ту-214 в новую серию.

Свою речь на Казанском авиазаводе Борисов начал со слов «перспективы очень хорошие». «Коалиция западных стран во главе США ввела целый перечень санкций... Поэтому насущный вопрос – восстановить в нужных количествах производство отечественных моделей для того, чтобы мы не испытывали сложностей для перевозок граждан России», – обрисовал цели вице-премьер России.

Свою речь на Казанском авиазаводе Юрий Борисов начал со слов «перспективы очень хорошие» Фото: president.tatarstan.ru

Поэтому перед Казанским авиазаводом – филиалом АО «Туполев» стоит перспективная задача в ближайшее время выйти на выпуск минимум десяти самолетов Ту-214 в год.

Рустам Минниханов считает, что это под силу для КАЗ. «Понятно, что необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолетов Ту-214. Наша часть – подготовка кадров, специалистов, инженеров, рабочих. Мы с этой задачей справимся», – подчеркнул Президент Татарстана.

Добавим, что Ту-214 производится с середины 90-х годов, и в последнее время он шел, по словам Борисова, «мелкими партиями для специального лётного отряда». В случае реализации проекта пассажирского лайнера Казанский авиазавод помимо оборонных заказов (в столице Татарстана производится модернизированный Ту-160) получит дополнительную нишу – гражданское авиастроение.

Перед Казанским авиазаводом – филиалом АО «Туполев» стоит перспективная задача в ближайшее время выйти на выпуск минимум десяти самолетов Ту-214 в год Фото: president.tatarstan.ru

«Сейчас важно иметь импортонезависимый самолет»

Корреспондент «Татар-информа» обсудил с экспертами перспективы серийного производства Ту-214.

Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт»:

«Что касается сильных сторон Ту-214, то в нынешней ситуации главная сильная сторона самолета в том, что он создан практически без комплектующих иностранного происхождения.

Сейчас важно иметь импортонезависимый самолет, который может безопасно и с высокой регулярностью выполнять полеты по той маршрутной сети, которая важна для Российской Федерации и для российских авиакомпаний.

Ту-214 серийно производится, но для коммерческой эксплуатации не используется. Причина проста и очевидна – когда речь идет о самолетах, которых выпущено небольшое количество, их поддержание и обслуживание становится достаточно сложным. Вопрос о том, где найти комплектующие для эксплуатации, запчасти для самолета, стоит чрезвычайно остро.

«С учетом того, что этот самолет Ту-214 оптимизирован для полетов на большую дальность, их нужно ограниченное количество» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

То, что были выпущены Ту-214, – это штучные образцы. И запчастей в достаточном количестве для них нет. Эта история была довольно хлопотная для эксплуатантов. Поэтому коммерческие эксплуатанты сделали выбор в пользу «иномарок». А государственные структуры вполне успешно эксплуатируют самолет как Ту-214, так и произведенный в Ульяновске самолет того же семейства Ту-204.

Судя по всему, сейчас обсуждается, как поэтапно выйти на выпуск минимум десяти самолетов в год. Считаю, что задача выйти на этот темп к середине 10-летия реалистичная. Понятно, что потребуется нанять рабочих в Казани, провести анализ по комплектующим изделиям, но повторюсь – эта задача реалистична.

В то же время нужно понимать, какую рыночную нишу будет занимать самолет Ту-214 и сколько таких самолетов нужно для российских авиакомпаний. С учетом того, что этот самолет оптимизирован для полетов на большую дальность, их нужно ограниченное количество. В то время как перспективных самолетов МС-21, которые оптимизированы для полетов по очень широкой маршрутной системе, нужно будет гораздо больше».

«Технологии есть, люди есть. Я думаю, что это вполне реально возобновить в ближайшее время. Вопрос больше будет упираться в комплектующие» Фото: president.tatarstan.ru

Азат Хаким, директор авиакомпании «Тулпар»:

«Что касается производства Ту-214, то вернее говорить не о начале производства, а о его восстановлении. Технологии есть, люди есть. Я думаю, что это вполне реально возобновить в ближайшее время. Вопрос больше будет упираться в комплектующие.

Насколько я знаю, там импортных комплектующих очень мало, и если аналоги найдутся, то я думаю, что в короткие сроки они смогут наладить производство. Вполне реально сделать это в ближайшие два-три года.

Сильная сторона Ту-214 в том, что это будет производство самолета, выпущенного и произведенного у нас, то есть он не будет подвержен санкциям. И вопросы техобслуживания и запчастей будут решаться в России.

Конечно, Ту-214 не станет главным самолетом. Есть надежда, что у нас начнет выпускаться МС-21. Пока готовится его запуск, Ту-214 будет подспорьем».

Ильгизар Вахитов

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru