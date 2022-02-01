Перспективы бондовой зоны и борьба с контрабандой: таможня Татарстана об итогах и планах

Стоит ли ждать появления в Татарстане бондовой зоны, с чем чаще всего ловят нарушителей на таможне и сколько немаркированных товаров изъяли здесь за год, рассказал в Доме Правительства РТ начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Марат Гараев.

Марат Гараев: «В минувшем году, вопреки негативной эпидемиологической обстановке в мире, товарооборот республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился» Фото: prav.tatarstan.ru

Внешний торговый оборот Татарстана за год вырос на 30%. Только за 11 месяцев 2021 года он составил более 16 млрд долларов. При этом 69% от этой цифры, то есть почти 11 млрд долларов, приходятся на экспорт, в то время как импорт составил чуть больше 5 млрд долларов.

«В минувшем году, вопреки негативной эпидемиологической обстановке в мире, товарооборот республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился. За весь 2020 год товарооборот участников ВЭД Татарстана составил 12,4 млрд долларов. Явный рост», – поделился Марат Гараев.

Отмечается, что доля внешнеторгового оборота Татарстана во внешней торговле Приволжского федерального округа по итогам 11 месяцев прошлого года составила 29%.

Всего за прошлый год Татарстанская таможня оформила 1421 декларацию на товары и перечислила в федеральный бюджет таможенных и иных платежей на 2,7 млрд рублей.

«В прошлом году было проведено 6017 таможенных досмотров, из них 524 досмотра при перемещении товаров в международных почтовых отправлениях. При этом их эффективность составила почти 70%», – отметил спикер.

В прошлом году было проведено 6017 таможенных досмотров Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Таможенный контроль: товары без маркировки и контрабанда

Кроме того, благодаря осмотрам на внутреннем рынке, за прошлый год Татарстанской таможне удалось доначислить в федеральный бюджет 364 млн рублей и довзыскать 344 млн рублей.

«Во время проведения осмотров помещений и территорий на внутреннем рынке выявлено и арестовано 16,7 тонны немаркированных продовольственных товаров на общую сумму 1,7 млн рублей с нарушением требований технического регламента, устанавливающего правила маркировки пищевой продукции», – рассказал Марат Гараев.

По его словам, на выявленных товарах, как правило, отсутствовали сведения о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, адресе местонахождения изготовителя товара, знаке обращения ЕАС. Среди таких продуктов – орехи, фрукты, овощи, сухофрукты, сыры, крупы.

«Выявлено и изъято из оборота более 44 тыс. единиц промышленных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, на общую сумму 3 млн 93 тыс. рублей. Это шубы, обувь, предметы одежды, постельное и кухонное белье, табачные изделия. Львиная доля выявленных немаркированных товаров, более 43 тыс. единиц, – табачная продукция», – отметил начальник таможни.

Также в 2021 году из торгового оборота изъяты контрафактные товары: обувь, спортивные костюмы, сумки. Правообладателям предотвращен ущерб на сумму 1 млн 795 тыс. рублей.

«Запрещенка» в аэропортах

Большую часть работы сотрудников Татарстанской таможни составляют проверки в аэропортах, поток пассажиров в которых из года в год становится только больше.

В аэропорту «Бегишево» произошло увеличение пассажиропотока в прошлом году в сравнении с 2020 годом более чем в 3 раза Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Несмотря на пандемию, пассажиропоток в прошлом году резко возрос. В аэропорту «Бегишево» оформлено 406 международных авиарейсов, пассажиропоток составил 41,8 тыс. пассажиров. Увеличение в сравнении с 2020 годом более чем в 3 раза. Выявлено шесть нарушений. Все они связаны с нарушением норм ввоза алкогольной продукции», – рассказал Гараев.

Кроме того, через аэропорт Казани проследовало более 6 тысяч самолетов и более миллиона пассажиров, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Во время досмотров сотрудники таможни выявили и предотвратили 419 попыток перевозки запрещенных или ограниченных к провозу через границу товаров. Было возбуждено 616 административных дел.

«Основные товары нарушителей: алкоголь, табачная продукция, наличные деньги, холодное оружие. Часто ввозится товар с явным превышением установленной количественной нормы. Например, в этом году мы уже выявили попытку одномоментного ввоза 14 блоков, то есть более 2 тыс. сигарет, хотя положено ввозить всего 200 штук, то есть один блок», – поделился спикер.

Гараев поделился еще одним примером: буквально на днях мужчина ввозил в страну 800 сигар, хотя по закону разрешено только 50. Кроме того, дважды сотрудники таможни пресекали незаконный ввоз экстремистской литературы, в обоих случаях нарушителями оказались девушки.

Через аэропорт Казани проследовало более 6 тыс. самолетов и более миллиона пассажиров, что в 2 раза больше, чем годом ранее Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«19 раз пытались ввезти либо вывезти коммерческий товар под видом товара для личного потребления. К примеру, была попытка вывоза 600 флаконов туалетной воды, пытались ввезти 398 сим-карт, 330 единиц одежды, медицинскую аппаратуру, посуду», – рассказал начальник таможни.

Всего за год сотрудниками службы было изъято 344 литра алкоголя, 11 килограммов табака, более 30 тыс. штук сигарет и сигарилл, а также валюта – 214 тыс. долларов.

Более 1,9 тыс. административных и 17 уголовных дел

Подводя итоги, Марат Гараев отметил, что всего за 2021 год Татарстанская таможня возбудила 1950 дел об административных правонарушениях. Больше всего дел связано с неверным оформлением документов и деклараций, нарушениями валютного законодательства, а также попытками провоза запрещенных предметов.



Также было заведено 17 уголовных дел. Из них два за уклонение от таможенных платежей, два за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, еще одно – за незаконный экспорт товара двойного применения.

Возбуждено два уголовных дела за контрабандное перемещение гражданами России в Турцию наличных денежных средств в особо крупном размере Фото: © ИА «Татар-информ»

«В прошлом году в аэропорту Казани нами предотвращено три попытки контрабанды. Возбуждено два уголовных дела за контрабандное перемещение гражданами России в Турцию наличных денежных средств в особо крупном размере. Два молодых человека пытались вывезти 62 и 70 тыс. долларов США соответственно», – поделился Гараев.

По его словам, фигурантам дела уже вынесли обвинительный приговор: ограничение свободы на один год с конфискацией предметов преступлений.

Еще одно уголовное дело было возбуждено за незаконное перемещение из Турции ювелирных изделий из золота стоимостью более миллиона рублей. Следствие по этому делу еще продолжается.

«Хотелось бы отметить, что довольно часто выявление незаконно перемещаемых товаров происходит непосредственно нашими незаменимыми помощниками – служебными собаками кинологического отдела таможни. Перемещение в МПО кокаина массой более 100 граммов, а также два факта контрабанды в Турцию денег были выявлены с помощью наших собак», – рассказал начальник таможни.

Довольно часто выявление незаконно перемещаемых товаров происходит служебными собаками кинологического отдела таможни Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Всего при помощи служебных собак за прошлый год было выявлено 33 случая недекларирования денег и 12 попыток незаконного провоза табачной продукции.

Бондовым зонам в Татарстане – быть?

Отвечая на вопросы журналистов, Марат Гараев поделился перспективами создания в Татарстане бондового склада. По его словам, говорить о подробностях этого проекта можно будет после выхода всех необходимых нормативно-правовых актов.

Напомним, бондовые склады – это места с особым таможенным статусом, которые используются для накопления, хранения и распределения товаров, реализуемых физлицам через интернет-площадки. Особый таможенный статус бондового склада позволяет не платить таможенные пошлины и налоги при хранении на нем импортируемых товаров до их приобретения конечным покупателем. На сегодняшний день в России бондовых зон нет, Татарстан намерен стать одним из пилотных регионов.

По словам Гараева, в конце 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании экспериментальных бондовых складов в России Фото: prav.tatarstan.ru

По словам Гараева, в конце 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании экспериментальных бондовых складов в России. После вступления закона в силу Правительство должно сделать следующий шаг и утвердить порядок создания подобных объектов. Только в соответствии с данным нормативным актом федеральная таможенная служба сможет издать приказ, четко определяющий порядок действий таможенных органов.

«Здесь есть много нюансов. Но все должно быть реализовано после издания нормативно-правовых актов, в первую очередь это постановление Правительства и приказ Федеральной таможенной службы. Уже исходя из этого, когда все это будет решено, будут определены пилотные регионы. Мы надеемся, что туда будет включен Татарстан. Исходя из этого, начнут работу. Пока не появятся все нормативные акты, что-то еще сложно говорить. Исходя из того, что я сказал, это займет временной промежуток. Но если Татарстанской таможне доверят проведение данного эксперимента, то мы будем готовы», – заключил Гараев.