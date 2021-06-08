Мухаметшин: «У Татарстана и Якутии очень теплые, понятные и перспективные отношения»

Вопросы федерализма и сохранения родных языков

Во время встречи Фарид Мухаметшин и Александр Жирков обсудили создание единого правового поля, приведение в соответствие федерального и регионального законодательства, а также вопросы сохранения родных языков.

«У Татарстана и Якутии очень теплые, понятные и перспективные отношения», — подчеркнул Фарид Мухаметшин, обращаясь к гостям.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Мухаметшин рассказал о текущем состоянии социально-экономического развития Татарстана, а также о влиянии на экономический рост пандемии.

«Эпидемия заметно повлияла на экономику, но мы смогли удержать ситуацию под контролем», — отметил Фарид Мухаметшин.

«Позиции наших республик во многом одинаковы»



Председатель Госсовета РТ напомнил давнюю историю татарстано-якутских межпарламентских связей, фундамент для которых был заложен еще в первой половине 1990-х годов. С тех пор дружба двух республик постоянно укреплялась, и трансформировалась в современный формат Дней Якутии в Татарстане.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Это очень важный визит в рамках Дней Якутии в Татарстане. Предполагается насыщенная программа, она позволит нам еще теснее работать по всем направлениям. А самое главное, что присутствующие за этим столом коллеги — всегда доступны для звонка и живого обсуждения наших совместных позиций. А у нас, как у национальных республик, она во многом одинаковая», — подчеркнул Мухаметшин.

Он добавил, что парламентариев обеих республик беспокоят вопросы федеративного устройства страны, а также системное развитие родных языков и культуры.

«В этом отношении у нас с вами большое количество работы. <...> Татары, как и якуты, не хотят терять язык своих предков. На нас не должен закончиться язык матери и отца», — резюмировал Фарид Мухаметшин.



Татарстан и Якутия обновят соглашение между парламентами



Другой важно темой встречи стало межпарламентское соглашение о сотрудничестве. Его текущая редакция была принята еще в 2012 году, и сейчас этот документ нуждается в обновлении.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«У нас устойчивые давние связи, в 2012 году мы подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Я считаю, что назревает вопрос о его обновлении, чтобы придать новый импульс нашим отношениям», — сказал Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что актуальность вопроса возрастает на фоне грядущего в 2022 году 100-летнего юбилея со дня образования Республики Саха (Якутия).

Парламентратиев Татарстана пригласили на 100-летие Якутии



После вступительных слов Фарид Мухаметшин перед слово гостям. Якутские парламентарии высоко оценили теплый прием своих татарстанских коллег и подчеркнули во многом схожую историю двух республик, которые появились в начале прошлого века.

«У нас очень большая делегация — чуть меньше 300 человек. Это официальные лица, а также два театра, писатели, деятели культуры и искусства и другие. Нам нужно более интенсивно и динамично развивать взаимоотношения», — обратился к татарстанским коллегам первый зампред Госсобрания Якутии Александр Жирков.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он добавил, что эффективным инструментом для ритмичного развития межрегиональных связей являются регулярные визиты делегаций. Поэтому уже в следующем году татарстанских гостей ждут в Якутии, в рамках официальных празднований векового юбилея республики.

«Татарский и якутский народы продолжают динамично развиваться в нынешнем непростом мире, сохраняют свою культуру, язык и историю — это очень важно. <...> Мы ждем ответного визита от вас. В будущем году у нашей республики 100-летний юбилей. И от имени главы нашей республики я уполномочен официально пригласить делегацию от Татарстана на данные мероприятия», — заключил Александр Жирков.