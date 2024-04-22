«Перспективное направление»: зачем «Идел-Пресс» и «Татмедиа» поехали в Китай

Фото: © «Татмедиа»

«Если раньше мы получали определенные запчасти за три недели, то сейчас ждем до шести месяцев»

В городе Дунгуань генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков и генеральный директор ПИК «Идел-Пресс» Анас Аскаров посетили крупный завод «НХСР», где изготавливаются различные станки для печатной продукции. На производстве собирают порядка 300 станков в год, из них 200 продают на внутреннем рынке и еще 100 реализуют по всему миру.

Управляющий партнер группы компаний «ЗИКО», поставщик Игорь Ржешевский уточнил, что завод «НХСР» является ведущим китайским производителем послепечатного оборудования для книжного производства. И именно у этого производителя, на его взгляд, имеются безусловные перспективы для работы на нашем рынке.

Фото: © «Татмедиа»

Анас Аскаров рассказал коллегам из Поднебесной о рабочем процессе в «Идел-Пресс», объемах производства и достижениях, а также раскрыл проблемные моменты, которые возникли из-за введенных санкций.

«Мы работаем в три смены в круглосуточном режиме. Загрузка на сегодняшний день имеется в полном объеме. Есть определенные вопросы по доставке запчастей. Если раньше мы получали определенные запчасти за три недели — месяц, то сейчас ждем от трех до шести месяцев», — обозначил проблему руководитель «Идел-Пресс».

«Китайские станки очень себя зарекомендовали»

Аскаров отметил, что в Китайской Народной Республике производится все необходимое оборудование.

«Прогресс движется вперед. За полтора года в „Идел-Пресс“ появились три китайские машины, мы полностью поменяли технологию, поставили два CtP — это устройство для вывода форм. Если раньше мы получали это из Японии и Бельгии, то потом поставки практически прекратились. Мы стали использовать китайские станки. Они очень себя зарекомендовали», — рассказал гендиректор «Идел-Пресс».

Фото: © «Татмедиа»

По его словам, эти машины работают более года и ни по одному из критериев не уступают японским или бельгийским пластинам и самим станкам.

Игорь Ржешевский подтвердил, что из-за санкций оборудование и запчасти из европейских стран получить стало сложнее. Однако производство — это процесс, который должен быть налажен постоянно и без сбоев.

«Мы стараемся работать во благо наших заказчиков, у которых всегда должен быть выбор. Если есть хорошие аналоги европейским станкам по соотношению «цена – качество» из китайской дружественной страны, то мы всегда рады работать с ними. Главное, чтобы это не было в ущерб качеству», — отметил он.

Данный китайский завод уже поставлял подобное оборудование в Россию: первая поставка станков была осуществлена на Тверской полиграфкомбинат.

«Приятно удивлен, что у них (в КНР, — прим. Т-и) есть своя металлообработка, пусть только частичная. В Европе нередко небольшие производители заказывают комплектующие на стороне, а у себя есть просто сборочный цех. Это рабочая схема в Европе. Я думаю, что здесь подход правильный: когда владеешь цепочкой производства, можешь ее больше контролировать, повышать качество, что-то оперативно менять», — поделился мнением Ржешевский.

«В среднем в типографии выпускается около 15 млн экземпляров книг и брошюр»

Анас Аскаров рассказал, что месяц назад в «Идел-Пресс» было смонтировано еще одно оборудование китайского производства — это линия термоупаковки для готовых книг и брошюр в мягком переплете. Продукцию можно упаковывать и по пачкам, и в одинарном экземпляре. Работает устройство на разных толщинах пленки и на очень высокой скорости. Благодаря ему производительность увеличилась в два-три раза.

«Мы будем дальше двигаться вперед. Мы смотрим, что здесь делается, как собирается оборудование, будем вести переговоры», — заявил о целях визита гендиректор ПИК «Идел-Пресс».

За год в типографии выпускается 6,5 млн экземпляров книг в мягком переплете, порядка 4 млн книг в твердом переплете и 5 млн брошюр. На сегодняшний день на предприятии работают почти 400 человек.

«В среднем в типографии выпускается около 15 млн экземпляров книг и брошюр в год. Это огромный задел. Мы занимаем второе-третье места в Российской Федерации», — отметил он.

В беседе с «Татар-информом» Шамиль Садыков подчеркнул, что полиграфическое предприятие в Казани — это крупнейший и системообразующий филиал медиахолдинга.

«Его стабильная работа обеспечивает и влияет вообще на всю отрасль СМИ Татарстана. Представляете, только для нас печатается более 200 тыс. экземпляров газет и журналов. Кроме этого, в типографии готовят печатную продукцию и книги не только по Татарстану, но выполняют заказы по всей России. „Идел-Пресс“ сегодня занимает третье место в России по объему производства книг. Это огромное серьезное предприятие, поэтому стабильность в его работе очень важна», — поделился мнением Садыков.

Фото: © «Татмедиа»

«Китай для нас очень перспективное направление»

Шамиль Садыков также обратил внимание на необходимость запчастей при таком интенсивном производстве. Он рассказал, что в сложившейся в связи с санкциями ситуации руководство «Татмедиа», «Идел-Пресс» должно продумывать стратегию. Ключевым вопросом остается своевременная поставка запчатей и новых современных станков.

«Поэтому поездка в Китай — это возможность ознакомиться с тем направлением, которое сейчас бурно развивается во всем мире, это IT-отрасль», — сказал собеседник агентства.

Анас Аскаров подчеркнул, что оборудование необходимо содержать в исправном и работоспособном техническом состоянии, за ним надо следить в ежедневном режиме.

«Мы проводим ежемесячные плановые профилактические работы. У нас три печатные машины, четыре краски. Они работают 30 дней в месяц круглосуточно. Мы останавливаем их через месяц на профилактику, если нет аварийных работ. По-другому таких результатов достичь просто невозможно», — отметил он.

«Китай для нас очень перспективное направление. Дальше наше сотрудничество будет только расти», — поделился планами Аскаров.

Фото: © «Татмедиа»

«Книги пользуются спросом у китайцев»

Делегация из Татарстана посетила также несколько типографий в городе Шэньчжэнь.

«Мы осмотрели реально работающие станки, которые стабильно могут работать по четыре года. Видно, что они используются в большом темпе и с большой скоростью», — поделился Шамиль Садыков.

Руководитель медиахолдинга добавил, что для делегации из Татарстана было важно увидеть не только то, как печатные станки изготавливаются на заводе, но и оценить их в деле.

«Задача для нас — стратегически оценить и понять ситуацию с оборудованием, так как сейчас есть сложности с доступом к новым станкам и их ремонту. На „Идел-Пресс“ уже используется китайское оборудование. И за несколько лет никаких нареканий не было. Они очень хорошо себя проявили. Я думаю, что сотрудничество имеет большие перспективы», — убежден собеседник агентства.

Фото: © «Татмедиа»

Также Садыков поделился наблюдением: несмотря на то что Китай — ведущая страна в области высоких технологий, здесь растет и сохраняется рынок печатной продукции — газет, журналов, книг.

«Печатное направление активно развивается. Книги пользуются спросом. Завод, который мы посетили, производит 300 разных станков в год. И сегодня этот рынок не только не уменьшается, но и растет», — заключил гендиректор АО «ТАТМЕДИА».