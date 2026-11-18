Фото: ГМИИ РТ

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 20 ноября состоится открытие персональной выставки председателя творческого союза художников России в Республике Татарстан Ильгизара Самакаева «Ильгизар Самакаев. Камерная выставка».

На выставке зрители увидят около 30 произведений автора. В экспозицию вошли пейзажи, портреты, многофигурные композиции и исторические полотна. При этом большинство картин – небольшого формата: такой подход не обедняет замысел, а, наоборот, помогает сосредоточиться на деталях, настроении и внутреннем содержании каждой работы.

Фото: ГМИИ РТ

Центральное место в экспозиции занимают исторические сюжеты. Среди ключевых работ: композиция, посвященная договору о ненападении между Русью и булгарами в X веке; сюжет о прибытии посольства багдадского халифа к булгарам в 922 году – событии, связанном с принятием ислама Волжской Булгарией; полотно, раскрывающее эпизоды времен Ивана IV, связанные с Казанью и строительством крепости на Свияжском острове.

Выставка будет открыта для посещения с 21 ноября по 13 декабря 2026 года.