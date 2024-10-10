«Персональная помощь семьям бойцов СВО»: в Актаныше побывала Гузель Удачина

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сегодня с рабочей поездкой в Актанышский район Татарстана приехала Гузель Удачина, руководитель Государственного фонда «Защитники Отечества». В рамках визита она встретилась с главой района Ленаром Зариповым, районным социальным координатором Ландыш Бариевой и членами рабочей группы, занимающейся поддержкой участников специальной военной операции и их семей.

Гузель Удачина осмотрела условия, созданные в Актанышской центральной районной больнице для лечения раненых военнослужащих. Затем состоялось совещание с руководством района и главами сельских поселений, где обсуждались важные вопросы поддержки наших защитников.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Государственный фонд «Защитники Отечества» начал свою деятельность с 1 июня в соответствии с Указом Президента РФ. Гузель Удачина рассказала о работе с обращениями и участниками специальной военной операции.

«Наша задача — оказать персональную помощь ветеранам, семьям погибших воинов и решить все их проблемы. Цель нашей поездки в Актаныш — ознакомление с организацией этой работы в районе», — подчеркнула она.

Ленар Зарипов в своем выступлении отметил, что в Актаныше налажена системная работа по оказанию помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Сегодня уроженцы Актанышского района защищают нашу страну. Вопросы военнослужащих и их семей решаются своевременно. Они не должны оставаться без внимания», — отметил глава района.

Заместитель руководителя районного исполкома по социальным вопросам Дильбар Анварова ознакомила присутствующих с мерами социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Во время визита Гузель Удачина также посетила отдельную палату для ветеранов Великой Отечественной войны и кабинет психологической помощи участникам специальной военной операции.

«Есть потребность в психологах и психотерапевтах. Для повышения доступности адресной помощи необходимо привлекать специалистов образовательных организаций и Центра социальной защиты населения», — добавила она.

Деятельность фонда основывается на проактивном формате работы: сотрудники фонда сами выезжают к ветеранам и их семьям, решая их проблемы. Наибольшее количество обращений поступает по вопросам присвоения статуса ветерана боевых действий, а также медицинской, социальной и юридической помощи.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Гузель Удачина провела консультации для ветеранов и членов их семей, ответила на вопросы руководителей района и указала пути решения острых проблем. Она также пообщалась с героями, вернувшимися из зоны спецоперации, поинтересовалась их жизненным положением и предложила советы по позитивному решению существующих трудностей.

Визит Гузель Удачиной стал важным шагом в укреплении поддержки защитников Отечества и их семей, а также в повышении уровня внимания к их нуждам со стороны местных властей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой