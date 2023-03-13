«Персональная ответственность глав районов»: Метшин поручил подготовить Казань к паводку

Усиленный режим мониторинга паводковой ситуации начнется в столице Татарстана с 21 марта. Ответственность за подготовку территорий к половодью несут руководители районных администраций. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Непосредственная ответственность в районах города за подготовку к паводку лежит персонально на главах районных администраций вместе с Управлением гражданской защиты. В этом году на данные мероприятия выделены денежные средства, небольшие — по 500 тыс. рублей. Но раньше и этих возможностей у бюджета не было», — обратился к руководителям районов Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что усиленный противопаводковый мониторинг в столице республики стартует с 21 марта.

«В целом стараемся сокращать перечень критических моментов в период подтопления, и это получается. <…> Наиболее сложные участки у нас — это жилые массивы, там есть одинокие пенсионеры. Работа для нас не новая, поэтому важно предотвращать такие моменты и оперативно на них реагировать», — резюмировал мэр Казани.