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«Персональная ответственность глав районов»: Метшин поручил подготовить Казань к паводку
Усиленный режим мониторинга паводковой ситуации начнется в столице Татарстана с 21 марта. Ответственность за подготовку территорий к половодью несут руководители районных администраций. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.
«Непосредственная ответственность в районах города за подготовку к паводку лежит персонально на главах районных администраций вместе с Управлением гражданской защиты. В этом году на данные мероприятия выделены денежные средства, небольшие — по 500 тыс. рублей. Но раньше и этих возможностей у бюджета не было», — обратился к руководителям районов Казани Ильсур Метшин.
Он напомнил, что усиленный противопаводковый мониторинг в столице республики стартует с 21 марта.
«В целом стараемся сокращать перечень критических моментов в период подтопления, и это получается. <…> Наиболее сложные участки у нас — это жилые массивы, там есть одинокие пенсионеры. Работа для нас не новая, поэтому важно предотвращать такие моменты и оперативно на них реагировать», — резюмировал мэр Казани.
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