Персонал отелей Казани прошел спецобучение к саммиту БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Персонал ряда отелей Казани прошел специальное обучение по международным стандартам в преддверии саммита БРИКС. В городе уделяется большое внимание профессиональной подготовке сотрудников средств размещения, в которые заселятся гости мероприятия, заметила в беседе с ТАСС директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Проходит специальное обучение сотрудников и руководителей отелей и ресторанов, а также линейного персонала — экскурсоводов, представителей сувенирной продукции, которые обучаются нормам протокола, международным стандартам», — объяснила она.

По словам главы комитета, средства размещения регулярно проверяли на готовность к встрече и размещению высоких гостей. Эксперты оценивали благоустройство территории, знание английского языка среди персонала, наличие меню на английском языке и национальных блюд в ресторанах.

Отдельно Санникова остановилась на обеспечении условий для гостей из мусульманских стран. В частности, в номерах отелей будет указание на Мекку, издание Корана, коврик для намаза и кувшин для омовения. Обеспечат для мусульман и специальное меню в ресторанах, разнообразие блюд по стандартам халяль.

Собеседница агентства напомнила, что в дни саммита, 22-24 октября, столица Татарстана примет около 20 тысяч гостей.

«Это высокая цифра, и для нас это очень ответственный, серьезный вызов. Мы готовимся», — заключила Дарья Санникова.