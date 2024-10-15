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Персонал отелей Казани прошел спецобучение к саммиту БРИКС
Персонал ряда отелей Казани прошел специальное обучение по международным стандартам в преддверии саммита БРИКС. В городе уделяется большое внимание профессиональной подготовке сотрудников средств размещения, в которые заселятся гости мероприятия, заметила в беседе с ТАСС директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.
«Проходит специальное обучение сотрудников и руководителей отелей и ресторанов, а также линейного персонала — экскурсоводов, представителей сувенирной продукции, которые обучаются нормам протокола, международным стандартам», — объяснила она.
По словам главы комитета, средства размещения регулярно проверяли на готовность к встрече и размещению высоких гостей. Эксперты оценивали благоустройство территории, знание английского языка среди персонала, наличие меню на английском языке и национальных блюд в ресторанах.
Отдельно Санникова остановилась на обеспечении условий для гостей из мусульманских стран. В частности, в номерах отелей будет указание на Мекку, издание Корана, коврик для намаза и кувшин для омовения. Обеспечат для мусульман и специальное меню в ресторанах, разнообразие блюд по стандартам халяль.
Собеседница агентства напомнила, что в дни саммита, 22-24 октября, столица Татарстана примет около 20 тысяч гостей.
«Это высокая цифра, и для нас это очень ответственный, серьезный вызов. Мы готовимся», — заключила Дарья Санникова.
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