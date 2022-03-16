Персонал McDonald`s надеется, что компания откроет рестораны в РФ после 2 месяцев простоя

Компания McDonald`s 11 марта заявила о временной приостановке работы ресторанов в России. И хотя по факту некоторые из них продолжают работу, реализуя остатки продукции на складах, сотрудники сети ожидают, что пауза в работе будет недолгой.

«Думаю, это будет не меньше полутора-двух месяцев», — сказал корреспонденту «Татар-информа» один из сотрудников сети.

В социальной сети «ВКонтакте» открыта группа сотрудников McDonald`s, в которой один из пользователей опубликовал формулу, по которой будет выплачиваться заработная плата после закрытия ресторанов. По его расчетам те, кто работает год, получат оплату за среднемесячное количество отработанных часов за этот период. А тем, кто работает менее года, будут платить среднюю заработную плату за последние 6 месяцев. «McDonald`s платит по факту работы. Кто на что наработал, столько и получит», — прокомментировал один из участников группы.

В сообществе сотрудников сети опасаются, что временная приостановка работы ресторанов повлечет за собой дефицит кадров в сети. «Люди не захотят сидеть сложа руки и ждать, будут искать новую работу. Соответственно, нужны будут новые кадры на роль инструкторов, менеджеров и так далее», — написал один из сотрудников.

Сеть McDonald`s работает в Татарстане около 20 лет, на сегодняшний день в республике открыто 26 ресторанов сети. Объем инвестиций по некоторым оценкам составляет около 2,7 млрд рублей.