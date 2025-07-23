Перрен перешел в «Краснодар», в том сезоне он стал лучшим ассистентом французской лиги 1

Фото: телеграм-канал ФК "Краснодар"

Полузащитник Гаэтан Перрен перешел из «Осера» в «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Контракт с футболистом будет действовать три сезона, сообщает источник.

Отметим, что в минувшем сезоне Перрен стал лучшим ассистентом французской лиги 1, отдав 11 голевых передач. К тому же на счету Гаэтана 10 мячей в 34 матчах французского чемпионата.

Напомним, в минувшем сезоне «Краснодар» стал чемпионом РПЛ впервые в истории. В данный момент команда Мурада Мусаева идет на первом месте в таблице РПЛ. В следующем матче «быки» встретятся с «Локомотивом». Игра состоится 26 июля в 19:00 по мск.