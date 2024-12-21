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Пермь выиграла народное голосование за звание молодежной столицы России
Пермь оказалась победителем народного голосования за звание молодежной столицы России 2025 года. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В соцсетях он поблагодарил всех, кто отдал голоса за столицу региона, назвав их настоящими амбассадорами Перми.
«Спасибо всем нашим друзьям, коллегам-губернаторам из других регионов России и лично Игорю Анатольевичу Комарову (полпреду Президента РФ в ПФО – прим. Т-и) за такую беспрецедентную поддержку нашей любимой Перми!» — добавил он.
Полные итоги конкурса будут объявлены вечером 21 декабря на премии «Время молодых».
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