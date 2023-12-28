Периодичность движения поездов из Казани в Ульяновск и Бурундуки изменится с 1 января

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Периодичность движения пригородных поездов сообщением Казань – Ульяновск и Казань – Бурундуки изменится с 1 января, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Пригородный поезд № 6751/6753 сообщением Казань – Ульяновск будет курсировать по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям», – говорится в сообщении.

Из Казани он будет ходить в 14.19 и прибывать в Ульяновск в 19.56 по местному времени.

В обратном направлении поезд будет выезжать по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Так, со станции Ульяновск он отправится в 7.57 по местному времени и будет в Казани в 11.30.

Электричка № 6749 сообщением Казань – Бурундуки будет отправляться по понедельникам и средам в 14.19 и прибывать в 17.32.

А по вторникам и четвергам назначат поезд № 6750 сообщением Бурундуки – Казань. Он отправится со станции Бурундуки в 8.13 и приедет в столицу Татарстана в 11.30.