Гидрометцентр РТ: Период аномальных холодов в Татарстане подходит к концу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие дни погодные условия кардинально изменятся в Татарстане. На смену сухой и морозной погоде придут потепление, снегопады и метели с сильным ветром. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Сибирский антициклон, протянувший свой гребень до Балтики, обеспечил малооблачную морозную погоду в средней полосе Европейской России и в Татарстане. С 23 января в республике установилась аномально холодная погода. Были достигнуты критерии опасного метеорологического явления. Его суть заключается в том, что среднесуточная температура на 9 или более градусов держится ниже нормы в течение пяти дней», – рассказал он.

В это время температуры воздуха местами по республике в ночные часы опускались до «минус» 30 градусов и ниже. Период холодов заканчивается.

«Сегодняшняя ночь ожидается холодной, а завтра температурный фон начнет подрастать», – добавил Гоголь.

По данным Гидрометцентра РТ, с 23 января температуры воздуха ночью и утром понижались до «минус» 25-30 градусов, в низких местах при прояснениях до «минус» 35-37 градусов. Температуры днем достигали «минус» 16-26 градусов. Сегодня в нашем регионе также без существенных осадков, в полдень температуры воздуха составили от «минус»14 до «минус» 24 градусов.

27 января ночью под влиянием гребня антициклона в республике будет преимущественно без осадков. Днем с приближением атмосферного фронта местами пройдет небольшой снег, ожидаются метель и усиление ветра до 15-18 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью составят от «минус» 20 до 25 градусов, на востоке и при прояснениях до «минус» 31 градуса. Завтра днем прогнозируется «минус» 9-14 градусов, на крайнем востоке до «минус» 18 градусов.

28 января погодные условия в Татарстане будут формироваться под влиянием теплого фронта западного циклона. Ожидается снег, метель и ветер до 15-18 м/с. В ночные часы будет от «минус» 13 до «минус» 18 градусов, днем температуры повысятся до «минус»7-12 градусов.

29 января пройдет снег, местами сильный. Также прогнозируются метели с существенным ухудшением видимости и сильный ветер порывами 15-20 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до «минус» 8-13 градусов, днем ожидается от «минус» 2 до «минус» 7 градусов. На дорогах возможна гололедица и образование снежных заносов.