news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 января 2026 18:20

Перинатальный центр Нижнекамска закрыли на дезинфекцию до февраля

Читайте нас в
Телеграм

Перинатальный центр Нижнекамской детской районной больницы закрыт на плановую дезинфекцию. Информация появилась в Telegram-канале медицинского учреждения.

«У будущих мам нет поводов для волнения: это регулярное мероприятие, направленное на обеспечение максимальной безопасности для рожениц и новорожденных», – сообщает пресс-служба больницы.

Работы по санитарно-гигиенической обработке и дезинфекции запланированы на период с 19 января по 2 февраля и будут проводиться в строгом соответствии с требованиями СанПиН.

На время проведения дезинфекции:

  • Жительницам Нижнекамска помощь окажут в Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах;
  • Жительницам Заинска – в Альметьевске.
#роддом #перинатальный центр #нижнекамск #дезинфекция #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

20 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026