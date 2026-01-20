Перинатальный центр Нижнекамска закрыли на дезинфекцию до февраля

Перинатальный центр Нижнекамской детской районной больницы закрыт на плановую дезинфекцию. Информация появилась в Telegram-канале медицинского учреждения.

«У будущих мам нет поводов для волнения: это регулярное мероприятие, направленное на обеспечение максимальной безопасности для рожениц и новорожденных», – сообщает пресс-служба больницы.

Работы по санитарно-гигиенической обработке и дезинфекции запланированы на период с 19 января по 2 февраля и будут проводиться в строгом соответствии с требованиями СанПиН.

На время проведения дезинфекции: