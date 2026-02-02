news_header_top
Общество 2 февраля 2026 10:07

Перинатальный центр Нижнекамска открылся после проведенной дезинфекции

Перинатальный центр Нижнекамской детской районной больницы открылся после плановой дезинфекции. Информация появилась в Telegram-канале медицинского учреждения.

Напомним, что работы по санитарно-гигиенической обработке и дезинфекции проходили в роддоме в период с 19 января по 2 февраля. Все мероприятия выполнены в соответствии с санитарными нормами и правилами.

«Теперь вся необходимая медицинская помощь будущим и состоявшимся мамам будет оказываться в стенах нашего центра в привычном порядке», – сообщает пресс-служба НДРБ с ПЦ.

