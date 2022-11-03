Перформанс «Алифа» и MOÑ стал единственным номинантом на «Золотую маску» из Татарстана

Единственным номинантом из Татарстана российской национальной театральной премии «Золотая маска»-2023 стал танцевальный перформанс «ДӨР». Проект реализован командами творческого объединения «Алиф» и театральной площадки MOÑ.

Сам перформанс номинирован в категории «Современный танец/спектакль». Хореографы проекта Мария и Марсель Нуриевы также претендуют на победу в номинациях «Работа балетмейстера-хореографа» и на лучшую женскую и мужскую роли соответственно.

«Для нас это бесспорно неожиданно и радостно. И очень важно сказать, что этого бы спектакля не случилось без музыкантов — Сугдэра, Эрика, Спиридона. Важная для нас работа, которая меняет нас каждый раз», – поделились эмоциями хореографы.

Музыкальная составляющая перформанса также была оценена отборочной комиссией «Золотой маски» – музыканты Сугдэр Лудуп, Эрик Марковский и Мелас Спиридон поборются за победу в номинации «Работа композитора в музыкальном театре».

Название танцевального перформанса «дөр» переводится как «почетное место в юрте», «сторона, противоположная фасаду». Спектакль призывает поразмышлять о связях, которые возникают и распадаются, вторя ритму узоров внутри замкнутого пространства ковра.

Нужно заметить, что в лонг-лист премии вошли спектакли «Отстань от себя» театральной площадки MOÑ, «Бегущий за ветром» Альметьевского татарского драматического театра и «Розовый платок, голубая шаль» Тинчуринского театра. Две работы Казанского Государственного театра юного зрителя также пополнили лонг-лист проекта – «Здесь был Кай» и «Тень».

Победители среди шорт-листа станут известны на XXIX Фестивале «Золотая Маска», которая пройдет весной 2023 года в Москве.