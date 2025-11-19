«Перфекционист любит порядок». Ислам Махачев о возвращении на первую позицию рейтинга UFC

Фото: ufc.ru

Ислам Махачев, новый чемпион UFC в полусреднем весе, рассказал о возвращении на вершину официального рейтинга лучших бойцов организации вне зависимости от веса.

Российский боец, комментируя этот факт, пошутил:

«Немного перфекционист – люблю, когда всё на своих местах», — написал он в соцсетях.

Стоит напомнить, что титул в новом дивизионе Махачев завоевал буквально недавно, победив на турнире UFC 322 в Нью-Йорке австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей. Этот триумф позволил спортсмену вернуться на вершину рейтинга.

До этого легендарный Фёдор Емельяненко уже успел прокомментировать достижение своего соотечественника, поздравив Махачева с взятием второго титула UFC в карьере.