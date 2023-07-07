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Переживший покушение Захар Прилепин записал видеообращение со словами благодарности
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Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, стоя записал видео в свой день рождения.
«Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сестры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждет», – подписал он свой пост в телеграм-канале.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнем Новгороде был взорван авто писателя Захара Прилепина. В результате взрыва погиб водитель.
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