Переживший покушение Захар Прилепин записал видеообращение со словами благодарности

Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, стоя записал видео в свой день рождения.

«Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сестры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждет», – подписал он свой пост в телеграм-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнем Новгороде был взорван авто писателя Захара Прилепина. В результате взрыва погиб водитель.