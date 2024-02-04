Пережившая онкологию жительница Альметьевска: «Смогла я — смогут и другие»

Фото: Маргарита Трегубенко

В преддверии 4 февраля, который отмечен в календаре как День борьбы с раком, в Альметьевском онкодиспансере состоялась встреча. Тема школы пациентов по онкопсихологии «Рак — не приговор».

История Альбины началась в 2020 году. Тогда ей поставили диагноз рак. После этого началось самое сложное — операция и курсы химиотерапии. Она прошла 8 процедур. Все то время, пока проводилось лечение, рядом был и поддерживал супруг. На сегодняшний день болезнь в стадии ремиссии. Альбина приехала на встречу, чтобы поделиться своей историей и послушать другие.

«Ну, когда уже назначили день операции, я шла и думала: „Я же не такая. Не одна же я. Я выкарабкаюсь. Все это перенесу, все эти тягости“. Ну, я вот так себя подбадривала», — говорит Альбина Волкова.

Фото: Маргарита Трегубенко

У Елены онкологию обнаружили в конце 2022 года, тогда же сделали операцию. 4 химиотерапии и 16 курсов лечебных процедур, и долгожданная ремиссия. В ее случае онкология — наследственное. Рядом с ней в трудный период была семья. Говорит, всегда верила, что рак не заберет ее.

«Могу сказать, чтобы не падали духом. С таким диагнозом возможно жить. Даже с 4-й стадией люди благополучно живут, проходят лечение. Никто не говорит, что будет легко. Да, это битва за себя и за свою дальнейшую жизнь. Будет сложно, но это преодолимо. Смогла я — смогут и другие. Я считаю так», — убеждена Елена Сахарова.

Фото: Маргарита Трегубенко

На встрече врачи, психологи и сами пациенты обсуждают, как принять свою болезнь и как с ней бороться.

«Многие доброкачественные образования на самом деле переходят в злокачественные раки. Просто есть такая теория, что у каждого человека есть свой рак, но не каждый до него доживает. Профилактические меры — это в первую очередь скрининговые мероприятия. Это такие, как медосмотры, профосмотры, диспансеризация. Потому что именно на данных мероприятиях мы очень много находим предраковых заболеваний, и рак на ранних стадиях», — пояснила главный врач РКОД Эльмира Сибгатуллина.

Фото: Маргарита Трегубенко

В Альметьевском филиале имеется паллиативный стационар, он помогает продлевать жизнь пациентам с 3-й и 4-й стадией рака. Несмотря на рост заболеваемости, смертность падает. На сегодня в онкодиспасере на учете состоят 17,8 тыс. человек.

Средний возраст заболевания 55-60 лет, но рак молодеет, отмечает врач. В день посещаемость в больнице до 500 человек.