«Переживания по поводу результатов переписи – это показатель нашей беспомощности»

Насколько готовыми подошли к переписи населения татары? Какими будут ее итоги для нашего народа? На что нужно обратить внимание для сохранения и развития татарской нации в дальнейшем? Об этом — разговор с представителем Всемирного конгресса татар в Башкортостане, имамом-хатибом мечети «Ихлас» Альфредом Давлетшиным.

Альфред Давлетшин: «Многие критикуют, что национальные мероприятия сводятся к танцам, песням, чак-чаку. Но даже таким образом мы способны разбудить национальное самосознание»

Фото из личного архива Альфреда Давлетшина

«Мои русские друзья не понимают, чем мы так озабочены»

– Как вы считаете, достаточно ли мер было предпринято для объединения татар перед переписью населения?

– Всероссийская перепись населения - это мероприятие, проводимое государственными органами. Его цель – собрать наиболее полную и актуальную информацию о населении, определить его структуру, этнические группы, выяснить численность малых народов и их уровень владения языком. Татары, как и другие народы России, например чуваши, марийцы, удмурты, башкиры, придают большое значение этому мероприятию.

Исходя из этого, складывается впечатление, что мы находимся в не очень выгодном положении. Татарский народ, хотя и занимает второе место по численности в России, как будто живет от переписи до переписи. Мои русские друзья не понимают, чем мы так озабочены, почему такое большое внимание уделяем этому, по сути, статистическому мероприятию. Переживания по поводу переписи населения – это показатель нашей беспомощности.

Наблюдаю такую тенденцию: перед переписью представители татарских общественных организаций, патриоты нации, поэты, писатели начинают проводить различные мероприятия для пяти-десяти человек. Перед переписью это показывает лишь нашу беспомощность. Человеку, который пришел на такое мероприятие, не нужен ни концерт, ни возвышенное стихотворение поэта из Татарстана, он и так татарин. А вот другие наши соотечественники запишутся ли татарами? Лучше задуматься о вопросах ассимиляции, демографии, именно этих людей видеть объектами.

«Татарский народ, хотя и занимает второе место по численности в России, как будто живет от переписи до переписи» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

– Башкортостан - это большая часть татарского мира. С какой готовностью республика пришла к переписи населения?

– Мы никогда не ставили цели каким-то особенным образом готовиться к переписи населения. Понятно, что мы находимся внутри этой ситуации, варимся в этой среде, но наши дела, проекты не зависят от проведения переписи населения. Это мероприятие пройдет, и все. Главная цель - выявить положение нашей нации, дать правильный анализ собранным данным. Наша интеллигенция, политики, руководители национальных организаций должны исходя из этого подумать над будущим нашей нации, сделать какие-то выводы.

Что касается проделанной работы, то прежде всего хочу сказать о передаче «Ихлас. Балкыш», которая выходит на канале «Туган тел» в Башкортостане. Хотя для Татарстана это может показаться не таким значительным, но для нашей республики выпуск еженедельной передачи на татарском языке длительностью 30 минут - это достижение. На наших государственных каналах нет татарских передач. Мы же выезжаем в разные районы Башкортостана, встречаемся с нашими соплеменниками. Мы показываем, чем живут наши учителя, предприниматели, имамы, ученые, что их волнует. У канала огромная аудитория. За два года мы обошли нашу республику вдоль и поперек, приезжаем с книгами, предоставленными Всемирным конгрессом татар, правительством Татарстана. Хочу выразить за это огромную благодарность Татарстану, который снабжает нас и учебниками, и художественной литературой. Татары - это читающий народ!



В этом году удалось показать четыре района Башкортостана и в программе «Халкым минем» на ТНВ. В конце марта состоялся Всероссийский форум татарских краеведов. Это стало еще одним толчком для изучения сел Башкортостана.

– Не секрет, что в Башкортостане возникает немало сложностей, связанных с переписью населения. Как сами татары Башкортостана относятся к процессу башкиризации, готовы ли они четко сказать свое слово?

– Встречи с народом показали, что наши люди отнюдь не глупы. Они считают себя татарами и при переписи обязательно будут называть себя татарами. За остальное отвечают государственные органы, которые проводят перепись населения. Мы являемся общественной организацией и хотя находимся внутри политики, политикой не занимаемся.

«В конце марта состоялся Всероссийский форум татарских краеведов. Это стало еще одним толчком для изучения сел Башкортостана» Фото: tatar-congress.org

«В начале 90-х в Башкортостане все проповеди, религиозные книги были на татарском языке»

– Мы говорим, что нация и религия неразделимы. Вы и сами воспитаны в религиозных традициях. Являетесь не только представителем ВКТ в Башкортостане, но и занимаете должность имама-хатиба в мечети. Как вы считаете, можно ли сегодня объединить нацию с помощью религии?

– Язык, традиции, национальные блюда, одежда – в основе каждого из этих понятий религия. Татарин - это мусульманин, мусульманин - это татарин. Поэтому все между собой связано. В последние десятилетия среди российских мусульман было много тех, кто утверждал, что в исламе нет нации. Но Аллах создал нас разными народами, говорящими на разных языках. Это наше богатство. В начале 90-х в Башкортостане все проповеди, религиозные книги были на татарском языке. К сожалению, в последние годы пятничные проповеди в мечетях проводятся на русском. В Уфе только в мечети «Ихлас» читаются проповеди на татарском.

«За последние два-три года ДУМ РТ сделали то, чего не сделали многие организации, находящиеся на государственном бюджете» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Духовное управление мусульман Татарстана в этом отношении является примером для других, за последние два-три года они сделали то, чего не сделали многие организации, находящиеся на государственном бюджете. Они подняли сотни старых книг на татарском языке, донесли их до мусульман на современном татарском или русском языках, создали свой телевизионный канал.

– В последние годы стало больше людей, которые интересуются своими корнями. Очень многие создают родословные, проявляют интерес к истории родных деревень. Можем ли мы рассматривать эти направления как один из способов пробуждения национальных чувств в нашем народе?

– Каждый человек хоть немного интересуется своим родом, прошлым, историей. У какого татарина не спроси, он любил хвастаться тем, что его предок был муллой (смеется). Я и сам с дочерью составил родословную. Как татарин, живущий в Башкортостане, хочу сказать, что пока не нашел никаких связей с Татарстаном ни со стороны отца, ни со стороны матери. Судя по моим изысканиям, мой род 300 лет прожил на земле Башкортостана, они были татарами, и мы сейчас - татары.

– На что важно обратить внимание для сохранения языка, традиций, культуры татарского народа?

– В первую очередь на образование. Если ребенок не изучает в школе родной язык, невозможно научить родному языку. Я родился и вырос в городе. В школе не преподавали ни татарский, ни башкирский, но у меня есть интерес к татарской литературе, стараюсь читать. Однако если обучение родному языку не будет обязательным, 90 процентов людей никогда не будут учить его самостоятельно. Ребенок любой национальности должен изучать, знать свой язык, и это обязанность государства. История, язык каждого народа – это также язык, история и богатство России.

Во-вторых, конечно, национальное самосознание. История края, родословная, фольклор, песни, национальная одежда, традиции... Это кажется таким простым. Но даже эти составляющие надо беречь. Многие критикуют, что национальные мероприятия сводятся к танцам, песням, чак-чаку. Но даже таким образом мы способны разбудить национальное самосознание.

«Если ребенок не изучает в школе родной язык, невозможно научить родному языку» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Башкортостан до сих пор растит татарских поэтов, писателей, ученых, не говоря уже о певцах»

– Многие татарские дети, особенно живущие в городе, не знают языка. Остается ли татарин, не владеющий языком, татарином?

– Безусловно, остается. В качестве примера можно привести польских татар. Если сохраняется национальный дух, национальное самосознание, нация не исчезает.

В то же время язык - это один из самых сильных факторов сохранения нации. Если нация без языка, значит, она на пути к ослаблению. С каждым годом сокращаются школы, учебные заведения, книги и прочее на национальных языках. Если бы эти вопросы были решены, то перепись населения была бы и для нас статистическим мероприятием.

– Как бы вы оценили уровень владения родным языком татар Башкортостана?

– Он, конечно, не такой, как у татар Татарстана, но несомненно лучше, чем у татар из других регионов. Татарстан - это республика, татарский язык там является государственным. Но Башкортостан до сих пор растит татарских поэтов, писателей, ученых, не говоря уже о певцах. Они рождаются на земле Башкортостана и обогащают нашу нацию. Несмотря на то, что преподавание татарского языка уменьшается, учебные пособия по татарскому языку и литературе выпускаются за счет бюджета Башкортостана. В других регионах такого тоже нет. Также действуют татарские государственные театры, а значит, будут и татарские драматурги. В Башкортостане на татарском языке выходит более тридцати муниципальных и государственных газет и журналов. Это тоже большое богатство.

– Вы сами отец троих детей. Что предпринимаете для воспитания детей татарами?

– Моей дочери Айше 13 лет, среднему Галиаскару - 6, младшему Мухаммаду - 3 года. Дочь до этого училась в русской гимназии в Уфе. В этом году ее отправили в Актаныш в школу «Адымнар». Наша цель - дать ей качественное образование, чтобы она знала татарский язык, чтобы окунулась в татарскую среду. Стараемся дома говорить с детьми на татарском, но когда все окружение русское, то и в семье иногда бывают переходы на русский. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши дети знали татарский язык.



Справка:

Альфред Давлетшин родился 8 сентября 1983 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по направлению «Юриспруденция». Затем обучался на шариатском факультете Казанского исламского университета. С 2019 года - имам-хатиб мечети «Ихлас» в Уфе. В 2020 году был назначен руководителем представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане. Женат, имеет троих детей.

Гузель Насыбуллина, «Идель»

Перевод с татарского автора