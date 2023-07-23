«Переживаем, как бы не закрыли…»: как живет сельская больница в Татарстане

Корреспондент «Татар-информа» побывала в Большетарханской участковой больнице, чтобы узнать, как чувствует себя медучреждение в наше время, когда из-за сокращения численности населения многие сельские больницы были закрыты. В лучшем случае из этих больниц были сделаны амбулатории. Здесь, в Больших Тарханах, людям повезло: сельская больница, открытая еще в 80-х годах прошлого века, до сих пор функционирует. Правда, ее тоже оптимизировали – недавно закрыли отделение скорой помощи. Безусловно, после этого получать своевременное медицинское обслуживание жителям стало сложнее. Поэтому теперь сельчане переживают: лишь бы не закрыли и саму больницу. Большетарханская участковая больница обслуживает почти два десятка деревень. Палаты не пустуют даже в летнее время.

В двухэтажное здание из белого кирпича больница переехала в 1986 году. Первый этаж – для амбулаторного лечения больных, а на втором расположены палаты. С момента открытия капитального ремонта в здании не проводилось, рассказали нам работники медучреждения. Однако когда стала протекать крыша, кровлю заменили, а еще вместо старых установили современные пластиковые окна.

Основная часть коллектива работает здесь уже по три и более десятка лет – с тех пор, как приехали в Большие Тарханы по распределению. Врачи, медсестры в этой больнице все на пенсии, но продолжают работать, поскольку заменить их некем.

С 1990 по 2020 год медучреждением руководил главный врач Равиль Мубаракшин. Его уже нет в живых. Сейчас участковую больницу в Больших Тарханах возглавляет Ринат Гильмутдинов, по специальности – хирург-стоматолог.

Под тяжестью шагов на полу больницы скрипит линолеум. Пахнет хлоркой. На двери отделения скорой помощи висит замок. В свое время в этой больнице работали и родильное, и хирургическое отделения. Сейчас даже анализы приходится возить в районный центр.

«Никакой обиды нет»

Главного врача мы застали за работой – в кабинете стоматологии. Аппаратуре тоже немало лет – она здесь с 2008 года.

«Скрывать нечего, оборудование, конечно, старое, – говорит Ринат Гильмутдинов. – Капитальный ремонт зданию тоже нужен. Есть и проблемы с компьютерами. Но, несмотря на все это, больница работает и должна работать, потому что если она закроется, то цепочка в оказании помощи населению будет разорвана. Конечно, 30 лет назад здесь все было по-другому. Это была сильная больница, хорошо обеспеченная оборудованием, кадрами, специалистами. Но и обслуживали мы в два-три раза больше людей. Тогда – более 10 тысяч человек, а сейчас к нашей больнице прикреплены около 4 тысяч жителей», – рассказывает главврач.

Ринат Азатович вырос в Аксубаевском районе, после вуза по распределению попал сюда. Однако Большие Тарханы для него не чужой край, это родное село его супруги.

«В медицину пошел по примеру своих друзей-старшеклассников. Они поступили в медучилище, и я после 8 класса за ними. В армии тоже служил в санчасти. Вот так постепенно понял, что медицина – это мое. Получил высшее образование. Учебу всегда совмещал с работой. На четвертом курсе института женился. Альфинур тоже медик, работала в отделении скорой помощи, сейчас на пенсии. Во время распределения не получилось устроиться ни в Нижнекамск, где проходил интернатуру, ни к себе в Аксубаевский район – туда уже успели отправить других выпускников. Спросили: “Откуда жена? Из Тетюшского района? Там нужен специалист”. Здесь мы тоже работали под руководством прославленных врачей района», – говорит Ринат Гильмутдинов, которому в этом году исполнилось 63 года.

«Всю свою жизнь посвятили сохранению здоровья людей. Не жалуемся, никакой обиды нет», – улыбается он.

Тогда, в 1987 году, уже опытными врачами они пришли в новое, полностью укомплектованное современным оборудованием здание. Но нынешнее состояние медучреждения уже не так привлекательно для молодежи, отмечает собеседник.

«Молодому специалисту не особо хочется работать на старом оборудовании. Я понимаю выпускников, которые не желают приезжать в село: когда в городе постоянно открываются новые частные клиники, предлагающие лучшие условия, неудивительно, что молодежь стремится остаться», – говорит главный врач.

Обслуживают по три-четыре деревни

Тем временем мы проходим на второй этаж. Через приоткрытые двери можно увидеть пациентов – все койки в палатах заняты. В больнице тихо, здесь привыкли говорить вполголоса, атмосфера спокойная. В стационаре 19 койко-мест, из них 6 отведены под дневной стационар.

В кабинете физиотерапии работает Фания апа Якупова. Также она – старшая медсестра. Процедуры у пациентов завершились, все три койки в кабинете пустые. Фания апа работает в этой больнице с 1990 года.

«Моя мама была медсестрой в стоматологии. Я все видела, училась у нее, больничный запах мне привычен с детства. После медучилища в Буинске по распределению уехала в Казань. Но мама заболела, я приехала ухаживать за ней. Начала работать палатной медсестрой. Обслуживала по 60 больных. Работа не казалась тяжелой, думала, что так и должно быть», – вспоминает Фания апа.

Сегодня в Большетарханской участковой больнице работают 32 человека. Среди них 12 медсестер, 4 врача общей практики. К каждому врачу прикреплены по две медсестры, кроме того, есть палатные медсестры. Каждый врач обслуживает по 3-4 деревни. Врачи объезжают свои участки еженедельно. Для перевозки врачей, транспортировки анализов в лабораторию районной больницы есть машина. При необходимости пациентов отвозят в райцентр.

«Мы все уже на пенсии. Есть девушка-врач, ей 30 лет. Ездит на работу из села Киртели (в 8,5 км от Больших Тарханов, – прим. Т-и). Если мы уйдем, работать будет некому. Молодежь ищет более денежные места, поэтому уезжает в город. Врачу в городе лучше, а здесь нам приходится быть и хирургом, и окулистом – все надо знать. В деревне люди очень благодарны. Когда обращаются, всегда приходим на помощь», – говорит Фания апа.

В 7:30 она уже на работе, заканчивает в 3 часа дня. «Утром захожу к больным, выслушиваю их жалобы. Потом планерка, дежурные докладывают о ночной смене, потом расходимся по своим кабинетам. Если нужны какие-то препараты, пишу заявку, два раза в месяц сама езжу в райцентр за лекарствами», – описывает свой рабочий день Фания апа.

Выходим с ней в коридор. Из процедурной со штативом для капельницы выходит медсестра Румия апа Замалова. Она тоже работает здесь более 25 лет, ездит из соседнего села Красные Тарханы. Палатные медсестры работают круглосуточно.

«Процедуры, системы, уколы, раздача лекарств – так проходит день. Бегаем со штативами из одной палаты в другую. Профессию я выбрала сама, хотелось помогать больным. Моя старшая сестра была акушером в Тетюшах. У нас хороший коллектив, мы как одна семья», – коротко рассказывает она и убегает – ее ждет пациентка.

«Лишь бы больницу не закрыли»

Со старшей медсестрой заходим в 3-ю палату. Комната рассчитана на 4 человека. Две пожилые женщины подключены к капельнице, получают лечение. В палате большие окна, очень светло. «Доченька, все здесь хорошо, кормят, ухаживают, лекарства дают», – хвалят больницу женщины. Данира апа Маштыева поступила три дня назад. Жалуется на высокое давление.

«Постоянно обращаемся, не нарадуемся, что больница у нас прямо в деревне. Хоть бы не закрыли, а то “скорую” закрыли, и было очень трудно. Каждый раз, как поднимется давление, прибегаем сюда. К сожалению, часто такое бывает. Резко поднимается, и всё. И ночью приходилось обращаться. Уколы делают, приводят меня в порядок. Огромное им спасибо. Врачи, санитарки, повара, медсестры – все хорошие. Кормят вкусно. Лежачим еду приносят прямо в палату. Медсестры очень внимательные, всегда готовы оказать помощь. Переживаем, как бы и больницу не закрыли… Было бы еще лучше, если бы одну “скорую” дали. В палатах тепло, есть горячая вода. Сюда бы ремонт еще… Куда же нам, старикам, еще идти», – делится наболевшим пациентка.

«Да, ремонт действительно нужен», – поддерживает односельчанку Каусария апа Исхакова с соседней койки. Она тоже повторяет: «Лишь бы не закрыли больницу».

«На районных врачей тоже нет никакой обиды, – продолжает Данира апа. – Как им столько больных обслужить? Там тоже хорошо смотрят. В прошлом годы с коронавирусом лежала в очень тяжелом состоянии, вылечили, поставили на ноги. Только вот шум в ушах появился, давление часто поднимается. После ковида волос совсем не осталось», – рассказывает Данира апа, которая всю свою жизнь проработала дояркой в колхозе.

Каусария апа живет одна. Один за другим этот мир покинули муж, мама, свекровь. Два года назад ее частично парализовало, поэтому женщина передвигается с палкой.

«Врачи очень хорошие. Я в августе прошлого года получала здесь лечение. Я и сама работала в сфере медицины, поэтому понимаю свое состояние и прихожу в больницу», – говорит Каусария апа.

«Когда мы учились, быть медсестрой было престижно»

Алсу Султанова отвечает за чистоту и санитарное состояние помещений в больнице. Она проводила влажную уборку коридора. Алсу ханум работает здесь с прошлого года.

«Мы все здесь как одна семья. Коллектив очень дружный. Больные всегда относятся с уважением, благодарностью. Я тоже им стараюсь помочь. Например, бабульки могут попросить что-то исправить в телефоне – я делаю», – говорит Алсу Султанова.

В одном из кабинетов мы встретили медсестру Ильмиру Якимову, заполнявшую карты пациентов. Ильмира апа ездит в эту деревню из соседнего села Бакрчи. Приходится ездить на попутках.

«Будто вчера пришла сюда работать, а прошло уже 25 лет, – говорит она. – Я в этой больнице с 1998 года. Училась в те годы, когда работать медсестрой было престижно», – рассказывает Ильмира Якимова.

«Не пьют, не курят, но болезни возникают»

Наконец, в больницу после объезда своих участков возвращается врач Дания Фатхуллина. Старшая медсестра, представляя ее, говорит: «Больница существует благодаря Дание апа, пока она работает – мы тоже».

Дания Анваровна родилась и выросла в Больших Тарханах. В больницу в родной деревне пришла работать в 1987 году сразу после института. И с тех пор не меняла места работы.

«Я с детства мечтала стать врачом. Даже на новогодние утренники переодевалась в костюм Айболита. Моя мечта сбылась – выучилась на врача и в 1987 году молодым специалистом приехала в родную деревню», – рассказывает о своем пути в профессию Дания апа.

О сделанном выборе никогда не жалела, говорит она. Прежние годы вспоминает с теплотой и некоторой грустью – это были годы, когда жизнь в больнице кипела и они сами были молоды и полны сил.

«Вся жизнь связана с этой больницей. Состарились вместе с ней… Помню, это здание, только что построенное, стояло посреди чистого поля. Мы посадили деревья. Деревья выросли – а мы постарели», – говорит она.

Жизнь врача не принадлежит ему самому – он всегда должен быть готов прийти на помощь больному. Полноценно посвятить себя профессии не получилось бы, если бы не понимание со стороны близких, отмечает Дания апа.

«В семье всегда было полное доверие. В любой момент я могла уйти по работе, и никогда не требовалось каких-то объяснений. Дома о работе не спрашивают, и мы сами не говорим – все остается здесь.

В молодости нам все было под силу, и медицина была другой. Сейчас требования другие. Больше стало бумажной, компьютерной работы. Население стареет, потому что молодежь в селе не остается. Стариков надо посещать на дому, поэтому выезжаем в пункты. Для пожилых это тоже удобно. К нам чаще приходят с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Инфаркты молодеют. Раньше думали – из-за курения, употребления спиртного. Сейчас ведь и курящих немного. Не пьют и не курят, но болезни возникают», – говорит врач.

Дания Фатхуллина тоже надеется, что в Большетарханской участковой больнице будет произведен капитальный ремонт. «Пациенты есть, коллектив есть, планы выполняются, палаты даже летом полные. При необходимости обследования везем пациента в Тетюши. Конечно, нужны молодые кадры. Если только заинтересуются подъемными от государства (по программе «Земский доктор» за трудоустройство в селе молодому специалисту выплачивается 1 млн рублей, – прим. Т-и). Но пока, к сожалению, таких нет. Очень хочется, чтобы молодые приехали. В деревне люди к врачам относятся по-другому – с теплотой, уважением, как к близким людям», – говорит Дания Фатхуллина.

По данным Министерства здравоохранения республики, сегодня в Татарстане функционируют 17 участковых больниц в селах Агрызского, Актанышского, Алькеевского, Альметьевского (две больницы), Зеленодольского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Сабинского, Тетюшского, Сармановского районов.

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского

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