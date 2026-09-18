Перезагрузка Вербова: заработает ли новая сборка «Зенита» на Кубке легенд

В воскресенье матчем казанского «Зенита» и «Новы» стартует ежегодный волейбольный турнир - Кубок легенд. Подопечные Алексея Вербова подходят к нему с серьезными изменениями. Как они повлияли на команду и как казанцам начать сезон на мажорной ноте - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Без легионеров, Волкова, Данани и Вольвича

Это межсезонье в российском волейболе сильнее всего ударило, наверное, по казанскому «Зениту». Некогда неоспоримый гегемон, а ныне - вице-чемпион страны, за лето «потерял» сразу несколько важных игроков. В трансферную петлю угодил, например, Дмитрий Волков. Хотя, многие эксперты еще в январе говорили, что он уже одной ногой в московском «Динамо». Так оно в итоге и случилось.

Капитан Артем Вольвич отправился исполнять ту же роль в другую столицу нашей страны - северную. Он будет помогать Владимиру Алекно давать надежности и авторитета для более молодых парней. Решил покинуть Казань и либеро Сантьяго Данани - причем, аргентинец не покинул Россию, а перебрался западнее - в Тулу. Теперь будет представлять «львов» из «Белогорья».

Закончил карьеру Дима Щербинин. А Андрей Сурмачевский и Дражен Лубурич, которые пришли только в том году, тоже больше не в клубе. Не задержался и Павел Феоктистов.

Но, как говорится, если кто-то убыл, значит, должна быть и достойная замена. Боссы «Зенита» покумекали и решили действовать решительно: увели у «Локомотива» блокирующего Ильяса Куркаева, который 10 лет отыграл за «железнодорожников». Вместе с супругой в Казань переманили доигровщика итальянской «Модены» Владислава Давыскиба. Вернули из аренды диагонального Михаила Хлякина. Приехал в аренду в Казань доигровщик «Факела» Василий Капранов. Подтянули из фарм-клуба молодого Максима Шелепу. Вернулся опытнейший Валентин Голубев.

Да, в первые за 24 года, в казанском «Зените» не нашлось места легионеру. Да, вы скажете есть Давыскиба, но он - белорус, а они в Суперлиге за легионеров не считаются. При этом, отметим, что у клуба по-прежнему есть два легионерских слота, но видимо, пока нужной для Вербова кандидатуры не нашлось.

Дмитрий Волков Фото:zenit-kazan.com

А возможно, причина в финансовом факторе. Ведь финансы клуба стали скромнее, а соответственно, и удерживать важных лидеров, ровным счетом, как и приглашать, стало труднее. Оттого то эта перестройка и воспринимается так остро, потому что не совсем понятен вектор возможностей.

Как это повлияет на команду?

Еще по прошлому сезону было видно, что да, казанцы уверенно идут по регулярке. Но как только в плей-офф возникли проблемы уровня Новосибирска, вот здесь появились вопросы. И собственно, большая удача, что Пламен Константинов тогда не «остановил» банду Вербова. А в финале было поражение, что называется по всем статьям, от московского «Динамо».

И перед началом нового сезона мы должны понимать несколько вещей из новой реальности. Первое - у казанского клуба больше не будет статуса безусловного фаворита чемпионата. Да и любого другого турнира внутри России. Придется довольствоваться положением «одного из».

Второе - пришла половина новой команды. А мы помним по прошлому сезону, как тяжело Вербову давались моменты вписывания новых ребят в уже работающий механизм. И думать, что он за лето придумал что-то интересное с новым сочетанием игроков, по меньшей мере самонадеянно. Плюс ко всему есть риск нехватки глубины. Линия доигровщиков явно потеряла в глубине. Клуб продолжает мониторинг рынка, но шансы найти качественного игрока в это время года невысоки.

Но Вербов, как кажется, да и весь менеджмент казанского клуба обладает важным качеством - играть в долгую. Они собирают более молодую, гибкую и управляемую команду с прицелом на возвращение чемпионского статуса в будущем.

К тому же, в подмогу Алексею Игоревичу, есть опытный Максим Михайлов - это будет уже семнадцатый сезон олимпийского чемпиона в клубе. Он - этакий «мост» между эпохами. Константин Абаев и Валентин Голубев обеспечивают связку опыт + молодость.

Максим Михайлов Фото: zenit-kazan.com

Поэтому, на этот сезон самое главное, чем надо запастись казанским болельщикам - терпением. Все понимают, что высоких ожиданий от таких изменений сразу ждать не стоит. Но ведь всем нам хочется верить, что Вербов настолько гениален, что эта турбулентность решится в быстрые сроки.

Когда Кубок легенд и c кем играем?

И первая возможность для Вербова проявить свою тренерскую гениальность наступит уже скоро - как вы знаете, ежегодно перед началом сезона и в мужском, и женском волейболе проводится Кубок Легенд. Отметим, что в нем участвуют восемь лучших клубов по итогам прошлого сезона Суперлиги. А формат соревнований включает в себя групповой этап - команды делятся на две группы, внутри которых играют в два круга. Кстати, отметим, что второй круг группы «Б» будет сыгран в Казани - с 30 сентября по 3 октября.

Затем «Финал четырех». И что важно - победитель Кубка легенд получает право выступить в «Финале четырех» Суперкубка страны.

Фото: zenit-kazan.com

Еще из важного - казанский клуб волей жребия отправился в группу «Б». Ему предстоит сыграть с «Новой», «Локомотивом» и «Динамо-ЛО». Раньше - это была бы, как говорит молодежь, изи ситуация. Но сейчас - все больше вопросов.

Первый матч против «Новы» уже в воскресенье - в 12 дня по московскому времени.