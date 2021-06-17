«Перезагрузка» многопрофильного колледжа в Камских Полянах решит вопросы с кадрами

Сегодня глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин обсудил с руководителями исполкомов муниципалитета стратегию развития Камских Полян до 2030 года. Главными темами совещания стали привлечение молодежи в район, увеличение численности населения, сокращение уровня безработицы и повышение доли малого и среднего бизнеса.

Участники встречи коснулись капитального ремонта и реконструкции с обустройством общежития филиала Нижнекамского многопрофильного колледжа, строительства хлебоприемного предприятия и цеха для овощей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по развитию и поддержке бизнеса Нижнекамска.

В поселке на сегодняшний день проживает около 15 тысяч человек, 52% из них — трудоспособного возраста.

В Камских Полянах активно работают и развиваются четыре градообразующих предприятия: «НоваРолл-стрейч», «КамДетальПроект», «Термокам», УК «Индустриальный Парк-Сервис». Зарегистрировано около 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Предприятия и организации поселка занимаются переработкой полимеров, переработкой изношенных шин в резиновую крошку, производством автокомпонентов, производством и переработкой сельхозпродукции, монтажом и наладкой энергообъектов, разработкой и пошивом спецодежды, оказывают автотранспортные услуги.

«Поселок живет, развивается. Но есть немало проблем. Предприятиям и организациям Камских Полян требуются кадры, на 1 июня вакантны 134 рабочих места. При этом количество безработных составляет 205 человек, уровень безработицы 2,65%», — отметил первый замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.

Эту проблему частично решит «перезагрузка» филиала Нижнекамского многопрофильного колледжа. Планируется проведение капитального ремонта здания, оснащение его новым оборудованием, обустройство общежития. На эти работы требуется 90,1 млн рублей: на строительно-монтажные работы — 67,3 млн рублей, на оборудование — 22,8 млн рублей.

«Необходимо, чтобы молодежь оставалась на своей родной территории, и необходимо привлекать новых жителей. Реконструкция колледжа и общежития даст возможность готовить кадры для существующих градообразующих предприятий, молодежи не нужно будет тратить время и деньги на дорогу до Нижнекамска. Также учиться здесь могут молодые люди и девушки соседних сельских поселений», — прокомментировали в Центре по развитию и поддержке бизнеса Нижнекамска.

В поселке также запланирован ремонт и реконструкция целого ряда объектов, а также строительство коттеджного поселка. «Это уже включено в генеральный план Камских Полян», — отметил Беляев.

Кроме того, в этом году планируется открытие Камско-Полянского хлебоприемного предприятия.

«Мощности предприятия составят: единовременный объем хранения зерновых культур — 20 тысяч тонн, норма отгрузки зерновых культур на судно — 1000 тонн в сутки. Это позволит отгружать зерновые культуры на экспорт суднами грузоподъемностью до 7 тыс. тонн», — отметил источник.

Активными темпами идет реализация инвестиционного проекта по строительству цеха по переработке овощей.

Воплощение в жизнь всех этих планов позволит увеличить численность населения Камских Полянах в 1,3 раза; количество рабочих мест — на 1,5 тыс., долю малого и среднего бизнеса — до 15%.

Также среди ожидаемых результатов реализации стратегии до 2030 года увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 1,7 раза, увеличение объема привлеченных инвестиций на территорию Камских Полян в 2,2 раза, снижение уровня безработицы до 1,5 % к 2030 году, обеспечение роста средней продолжительности жизни не ниже 76,9 года, повышение уровня бюджетной обеспеченности собственными доходами с 50 % до 80%.