Перезагрузка казанского кинотеатра «Мир»: в 2022 году здание отремонтируют за 13 млн

Казанский кинотеатр «Мир» с 1 апреля закроют на ремонт. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Кинотеатр „Мир“ в Казани с 1 апреля закроют на ремонт. На обновление кинотеатра в этом году Правительство выделило средства — 13 млн [рублей]. Будет полностью реконструирован зрительный зал, планируется замена кресел, ковролина. В здании очень старая крыша, видавшая виды, будем менять ее. Приведем в порядок коммуникации и зал. Надеюсь, что в течение полугода кинотеатр обновится, и мы сделаем перезагрузку в нем», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

Руководитель «Татаркино» отметила, что фасад здания останется без изменений. Здание кинотеатра «Мир» было построено в 50-х годах прошлого века. Открытие кинотеатра после реконструкции состоялось в апреле 2002 года. В 2009 году он стал структурным подразделением ГБУК РТ «Татаркино».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в кинотеатре «Мир» обновлена акустическая система.