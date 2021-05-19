Перезагрузка 2.0: почему круизы так популярны?

Вы с нетерпением ждете отпуска, планируете, мечтаете, с тревогой следите за новостями про очередные ограничения из-за пандемии. Волнение мешает настроиться на отдых и получить от него полное удовольствие. Знакомо? Если ваш ответ «Да», то речные круизы - именно то, что вам нужно. Путешествие по воде помогает по-настоящему расслабиться, получить физический, эмоциональный и при желании - духовный отдых. Даже нескольких дней в круизе на теплоходах «ВодоходЪ» достаточно для того, чтобы «перезагрузиться». Такой отдых помогает избавиться от усталости, зарядиться энергией и, в то же время, расширяет кругозор, дарит приятные эмоции, наполняет новыми смыслами. Скучно не будет точно, зато появится уникальная возможность заново взглянуть на окружающий вас мир.



Теплоход «Мустай Карим» 5* из флотилии «ВодоходЪ». Фото: «ВодоходЪ»



В КРУИЗЕ ЕСТЬ ВСЕ!

Речной круиз — необычный, интересный и очень приятный формат отдыха. Даже если вы побывали во многих странах и вас сложно удивить, в круизе вам гарантированы новые впечатления. Где еще за несколько дней вы сможете насладиться постоянно меняющимися панорамными видами, не выходя из отеля? В круизе путешествие от причала до причала уже часть отдыха: не надо трястись в душных автобусах, думать о трансферах, обмене валюты, бронировании экскурсии, допустимых нормах багажа. Круизный теплоход — это, по сути, плавучий отель со всеми удовольствиями. Здесь, единожды заселившись, вам не придется каждый день паковать и распаковывать чемодан. В пути вы можете с комфортом расположиться на солнечной палубе с коктейлем, побывать на концерте или просто любоваться неспешно сменяющимся пейзажем. Заманчиво, правда?

Есть еще один важный момент - не нужно беспокоиться и ломать голову, чем заняться. В стоимость круиза, как правило, включены экскурсионная программа на стоянках и развлекательная на борту. Танцевальные и песенные шоу, живая музыка, классические командные игры для разных возрастов. А можно посвятить время только себе и, например, сходить на массаж или посетить сауну.



Фото: «ВодоходЪ»



ПРАВИЛА ВЫБОРА

Именно круизный отдых может стать тем самым незабываемым отпуском, о котором мечтают все. Главное, не споткнуться о подводные камни, поэтому запоминайте наши советы по выбору круиза мечты. Если хотите свести к минимуму передвижения на автомобиле, поезде или самолете, выбирайте порт ближе к дому. В этом отношении жителям Казани повезло. Из нашего города можно отправиться в круиз сразу по нескольким захватывающим направлениям.

Любителям солнца и южного тепла подойдет круиз в Астрахань. Те, кто предпочитает северные пейзажи и хочет прикоснуться к истории, могут отправиться в Карелию, посетить Кижи и Валаам. Для поклонников классики жанра - маршруты в стольную Москву и блистательный Петербург, а также туры с посещением городов Золотого кольца.

Еще один важный момент для успешного путешествия — выбор теплохода. Из Казани можно отправиться в круиз на 11 комфортабельных теплоходах компании «ВодоходЪ». Все они имеют оборудованные каюты со всеми удобствами, рестораны, бары и общие зоны для отдыха.

Жемчужина флотилии — это теплоход «Мустай Карим». Это первый круизный теплоход, построенный на российской верфи за последние 60 лет. Он соответствует уровню пятизвездочного отеля и спроектирован по типу «плавучей гостиницы». Этот теплоход стал сенсацией 2020 года, что совсем неудивительно. На борту теплохода есть все, что только может пожелать турист — два ресторана, три бара, включая винную библиотеку, салон красоты, сауна, фитнес- и СПА-центры, открытая солнечная палуба и даже прокат велосипедов.

Еще один теплоход, который гарантирует беззаботный отдых — полностью модернизированный теплоход «Мстислав Ростропович». Путешествия на нем впечатлит самых романтичных особ, ведь часть кают оснащены балконами для наблюдения за самыми красивыми волжскими закатами и рассветами.



Теплоход «Мстислав Ростропович» из флотилии «ВодоходЪ». Фото: «ВодоходЪ»











Продолжительность круиза (как и выбор теплохода) зависит исключительно от ваших предпочтений и бюджета. Можно отправиться в путешествие на выходные и испытать реальную перезагрузку всего за 3-4 дня. Поклонники речных круизов часто отмечают, что даже этих нескольких дней хватает, чтобы получить заряд бодрости, который дарит река. А можно запланировать расслабляющее путешествие на 10, 13 и даже 17 дней. Таких впечатлений хватит на целый год.

8 ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ В КРУИЗ НА ТЕПЛОХОДАХ «ВОДОХОДЪ»

Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы прогулялись по палубам теплоходов и увидели, чем путешественники могут занять себя во время круиза. А заодно поняли, почему все больше туристов отдают предпочтение не пляжным отелям, а теплоходам.

Полная перезагрузка

Во время круиза ощущается невероятная легкость, все проблемы и тревоги остаются далеко, а река уносит вдаль заботы и негативные эмоции. Новые места, впечатления, люди и занятия — это постепенно, а может, и разом выведет вас из рутины и наполнит энергией. Выбор развлечений на теплоходе даст фору многим «сухопутным отелям» и курортным комплексам. Некоторые, кстати, приезжают из круиза с новыми друзьями — во время путешествия легко заводить знакомства с интересными людьми.



Фото: «ВодоходЪ»



Каждый день что-то новое

Зачем превращать свой отпуск в «день сурка», если можно увидеть сразу несколько разных мест: от старинных русских городов до захватывающих природных комплексов. И все это — в одном круизе. Вдоль берегов российских рек расположена половина отечественных памятников культурного наследия, входящих в список ЮНЕСКО. Более удобного и приятного способа познакомиться с ними просто не найти. Во время остановок теплохода можно спуститься на берег, прогуляться по городу или отдохнуть на пляже, искупаться и позагорать. При этом ваш «плавучий отель» всегда остается рядом. Многие остановки в интересных природных точках сопровождаются пикниками для пассажиров, а блюда готовят шеф-повара теплоходов. Подробно изучить программу каждой остановки можно, выбрав интересующий круиз на сайте «ВодоходЪ».



Фото: «ВодоходЪ»



Свое место под солнцем

Вспомните, как «на морях» вы шли на тесный пляж пораньше, чтобы занять шезлонг. На просторной солнечной палубе теплохода этих проблем не будет. Шезлонгов хватает всем желающим позагорать, ведь кроме солнечных ванн отдыхающим есть, чем заняться. А еще здесь приятно просто дышать свежим воздухом. Будьте уверены, в круизе вы забудете, что такое духота больших городов.



Фото: «ВодоходЪ»



Романтика

Для созерцания прекрасных видов и впечатляющих фотографий из отпуска, обычно, приходится искать уединенное место или торопиться ко времени заката или рассвета. Неважно, где вы живете — в пляжном отеле или гостинице в центре города. На круизном теплоходе таких проблем у вас точно не будет. Можно прийти в панорамный салон, где играет ненавязчивая музыка и подают напитки на любой вкус. Можно выйти на балкон собственной каюты или большую солнечную палубу. Неповторимые виды во время путешествия всегда с вами и входят в стоимость.



Видовой балкон на теплоходе «Мустай Карим». Фото: «ВодоходЪ»



Отдых для всей семьи

В чем самая частая проблема семейного отдыха? Родителям интересно одно, детям — другое и постоянно кто-то недоволен проведенным временем. В круизе все члены семьи могут отдохнуть так, как им нравится. Родители — заняться фитнесом или йогой, поучаствовать в десятке мастер-классов или отправиться на танцевальный урок, сыграть в командную игру в игровом клубе, послушать интересную лекцию.

А для детей есть свои аниматоры. Юных путешественников ждет множество познавательных викторин, конкурсов и квестов. Малышей можно оставить в детских комнатах на попечении опытных нянь. Вечером родителей ждет развлекательная программа, а детей - занимательные сказки на ночь.



Детский мастер-класс на теплоходе из флотилии «ВодоходЪ». Фото: «ВодоходЪ»



Концерты и кино

Одним по нраву шумные вечеринки и дискотеки, другие, наоборот предпочитают, живую музыку и размеренный отдых, а для кого-то нет ничего лучше концерта классической музыки. Во время круиза путешественники каждый вечер могут бывать на концертах, смотреть выступление артистов, театральные постановки. Репертуар самый разный, начиная от современных хитов и диджейских сетов и заканчивая джазовой и классической музыкой в живом исполнении. Киноманов всегда ждут в киноклубе, где можно не только посмотреть вечно актуальные картины, но и обсудить их с друзьями по интересам.

Любители ярких впечатлений могут выбрать тематические круизы, программа которых пронизана атмосферой европейских стран – Италии, Франции или Швеции. Хотите побывать за границей, не выезжая из России? Добро пожаловать!



Концерт на борту теплохода из флотилии «ВодоходЪ». Фото: «ВодоходЪ»



Рай для гурмана

На круизных теплоходах кормят бесподобно! Для гостей круизов «ВодоходЪ» приглашенные бренд-шефы разработали гастрономическую концепцию для всех классов теплоходов. Во время путешествия каждая трапеза превратится в изысканное исследование гастрономических созвучий с теми местами, через которые пролегает маршрут круиза. Так что наслаждайтесь и не переживайте за фигуру: повара особое внимание уделяют правильному и здоровому питанию, используя только свежие и натуральные продукты.



Фото: «ВодоходЪ»



Забота о здоровье

Круиз — отличная возможность не только с интересом провести отпуск, но и позаботиться о своем самочувствии. На борту теплохода можно отдохнуть, как в санатории, и привести себя в порядок. Здесь у вас точно найдется на это время. Каждое утро на солнечной палубе или в спортивном зале теплохода проходит утренняя зарядка или несложная тренировка по йоге под руководством профессиональных инструкторов. Не хотите заниматься в группах? Можете тренироваться самостоятельно. На пятизвездочном «Мустай Карим», к примеру, есть фитнес-центр, сауна, хаммам и даже СПА-комплекс. Несколько сеансов или даже целый курс массажа приведут в тонус мышцы, помогут расслабиться и вывести лишнюю жидкость и шлаки. А в баре вам предложат спортивные напитки, кислородные коктейли и фиточаи.



Фото: «ВодоходЪ»



Убедились, что круиз станет для вас идеальным отдыхом? Нужно только подобрать свой идеальный круиз, который максимально соответствует вашим пожеланиям, собрать вещи, подняться на борт круизного теплохода в речном порту и можно наслаждаться. Чего мы вам искренне желаем!