Переход Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит» может сорваться

Фото: rubin-kazan.ru

Трансфер форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский «Зенит» может не состояться из-за политической составляющей. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Причиной называется, как и прежде, поведение албанского нападающего на прошлогоднем чемпионате Европы, когда он выступал за сборную Албании. Тогда Даку выкрикивал оскорбительные речёвки в адрес македонцев. После этого Даку был дисквалифицирован УЕФА на два матча в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что Даку был интересен «Зениту» еще прошлым летом, однако руководство «Газпрома» поместило его в «черный список» из-за скандала на Евро 2024.

Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В прошлом сезоне 27-летний албанец сыграл 29 играх, в которых отметился 15 забитыми мячами и отдал восемь голевых передач. Он стал вторым бомбардиром в РПЛ по итогам сезона.

Контракт Даку с казанским клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 8 млн.