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На главную ТИ-Спорт 19 июня 2025 14:29

Переход Хмелевского в СКА сорвался из-за ухода Ротенберга

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Переход Хмелевского в СКА сорвался из-за ухода Ротенберга
Фото: hcsalavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский мог оказаться в СКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее уфимская команда уже участвовала в переговорах. Но сделка сорвалась из-за ухода Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА, сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне «армейцы с Невы» заняли седьмое место в таблице Западной конференции. В первом раунде СКА вылетел от московского «Динамо» (2-4).

«Салават Юлаев» же стал вторым на «Востоке». В 1/8 подопечные Виктора Козлова победили «Сибирь», а в четвертьфинале – «Спартак» (по 4-3). В полуфинале «Салават» уступил «Локомотиву» (1-4), который впоследствии взял Кубок Гагарина.

#хк салават юлаев #ХК СКА #роман ротенберг #спорт #кхл #хоккей
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