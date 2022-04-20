В Казани обсудили переход на единые тарифы на подключение к сетям водоснабжения

Госкомитет РТ по тарифам активно продвигает законопроект о переходе на единые стандартизированные тарифы на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения в субъектах России. Однако не все крупные ресурсоснабжающие организации Татарстана готовы к введению этого новшества. Об этом стало известно сегодня на заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам за первый квартал 2022 года.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

И.о. заместителя председателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников рассказал, как в стране, в частности в Татарстане, рассчитывается плата за подключение к сетям водоотведения, водо- и теплоснабжения.

«Действующим законодательством, регулирующим вопросы технологического присоединения в области водо- и теплоснабжения, а также водоотведения, предусмотрено установление платы за подключение на основании установленных тарифов либо в индивидуальном порядке. В республике за установлением тарифов на подключение преимущественно обращаются крупные ресурсоснабжающие организации», — сказал он.

По словам Сапожникова, большая часть организаций не обращается за установкой тарифов по объективным причинам, например из-за сложности расчетов тарифных ставок.

«К примеру, в настоящее время на территории Татарстана насчитывается 179 регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения. При этом за установлением ставок платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения ежегодно обращаются лишь 32 организации», — заметил он.

Специалист подчеркнул, что Госкомитет РТ по тарифам активно участвует в продвижении законопроекта о переходе на установление единых стандартизированных тарифных ставок на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на территории субъектов Российской Федерации.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Установление единых ставок на территории республики, по нашему мнению, позволит оптимизировать стоимость строительства объектов и сократить сроки подключения. В свою очередь, ресурсоснабжающие организации, которые не обратились за установлением тарифных ставок, смогут применять стандартизированные тарифные ставки при заключении договора о подключении в случае поступления таких заявок», — отметил Сапожников.

Особо остро вопрос перехода на стандартизированные тарифные ставки стоит в случаях с присоединением к сетям теплоснабжения. В настоящее время ставки здесь устанавливаются в расчете на подключаемую тепловую нагрузку, на одну гигакалорию в час.

«Данный подход расчета тарифа считаем некорректным, там как стоимость строительства сетей зависит от протяженности прокладывания трубопроводов», — подчеркнул представитель Госкомитета РТ по тарифам.

Сапожников напомнил, что госкомитет уже направлял в Госсовет РТ предложение установить ставки оплаты за подключение к системе теплоснабжения исходя из расчета протяженности создаваемых сетей, с дифференциацией по диапазону диаметров и способа прокладки сетей. Кроме того, стандартизированные тарифы уже действуют в Татарстане при присоединении к сетям газораспределения и электроснабжения.

«В настоящее время ФАС России на основании предложений регионов готовит проект методических указаний, согласно которому расчет ставок планируется осуществлять исходя из фактически понесенных расходов за три предыдущих периода. Фактические расходы определяются по договорам о подключении, по которым подписан акт о подключении. Существенно расширяется тарифное меню, также предусмотрена дифференциация ставок на мероприятия по подключению, строительству сетей, насосных станций и фактическое подключение», — пояснил Сапожников.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Специалист подчеркнул, что еще одной проблемой является вопрос установления платы за технологическое присоединение, которое проводится в индивидуальном порядке.

Далее на заседании выступил главный инженер ООО «Челныводоканал» Андрей Толмачев. В частности, он предложил увеличить предельную величину подключаемой нагрузки, при которой плата устанавливается в индивидуальном порядке. Спикер отметил, что поддержит предлагаемое госкомитетом новшество при условии, что «будет пересмотрена методика расчета стандартизированных тарифов, которая учитывает все риски».

«Если мы пойдем на стандартизированный тариф, просто будем строить с прямыми убытками для „Водоканала“», — отметил Толмачев.

Подводя итоги, председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев поручил согласовать окончательные ставки с учетом высказанных предложений. Будет принято решение, которое удовлетворит все стороны, обещал он.