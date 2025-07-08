Перевозки по Детской железной дороге в Казани за месяц выросли на 22%

Детская железная дорога в Казани в июне перевезла около 13 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За месяц перевезено около 6,6 тыс. детей и более 6,3 тыс. взрослых», – говорится в сообщении.

В каждом рейсе локомотивом управляет юный железнодорожник под присмотром опытного наставника.

Движение по Детской железной дороге в Казани было открыто 30 августа 2007 года. На ней есть две станции – «Молодежная» и «Изумрудная», а также две посадочные платформы – «Спортивная» и «Березовая роща». Поездка занимает около получаса.