Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Перевозки пассажиров пригородными поездами в Татарстане выросли на 3%
В Татарстане пригородными поездами в январе – июле перевезено более 4,5 млн пассажиров. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Пассажиры за семь месяцев 2024 года чаще всего отправлялись со станций Казань-1 – более 1,1 млн человек, Метро Аметьево – 390 тыс. человек, Арск – 290 тыс. человек, ЖК Дербышки – 282 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Кроме того, 210 тыс. человек отправились со станции Высокая Гора, 145 тыс. – со станции Аэропорт и 133 тыс. – из Агрыза.
На Горьковской железной дороге на летний период были назначены 12 дополнительных пригородных поездов по самым востребованным маршрутам республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»