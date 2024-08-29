Перевозки пассажиров пригородными поездами в Татарстане выросли на 3%

В Татарстане пригородными поездами в январе – июле перевезено более 4,5 млн пассажиров. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пассажиры за семь месяцев 2024 года чаще всего отправлялись со станций Казань-1 – более 1,1 млн человек, Метро Аметьево – 390 тыс. человек, Арск – 290 тыс. человек, ЖК Дербышки – 282 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Кроме того, 210 тыс. человек отправились со станции Высокая Гора, 145 тыс. – со станции Аэропорт и 133 тыс. – из Агрыза.

На Горьковской железной дороге на летний период были назначены 12 дополнительных пригородных поездов по самым востребованным маршрутам республики.