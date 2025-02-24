Перевозки пассажиров пригородными поездами в РТ за месяц выросли почти на 5%

Пригородными поездами, курсирующими на Горьковской железной дороге в Татарстане, в январе воспользовались более 442 тыс. пассажиров. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пассажиры в январе чаще всего отправлялись со станций Казань – 77,9 тыс. человек, Ометьево-2 – 25,3 тыс., Компрессорный – 24,8 тыс., Арск – 20,6 тыс., Свияжск – 17,5 тыс., Вахитово – 11,9 тыс.», – говорится в сообщении.

Перевозки пассажиров со станции Казань выросли на 6,7% к январю 2024 года, Ометьево-2 – на 7,5%, Компрессорный – на 2,8%, Арск – на 5%, Свияжск – на 3,6%, Вахитово – на 10,6%.

Межрегиональными электричками сообщением Казань – Нижний Новгород в январе воспользовались 34 тыс. человек, что на 17% больше, чем за такой же месяц прошлого года.