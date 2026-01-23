Перевозки пассажиров поездами Нижний Новгород – Казань за год выросли на 11%

Электропоездами, курсирующими из Нижнего Новгорода в Казань, в прошлом году перевезено 444 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в 2024-м, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«На маршруте задействованы электропоезда нового поколения серии ЭП3Д. Они оснащены камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, упрощая выход на низкую платформу. Вагоны оборудованы эргономичными креслами, багажными полками, местами для перевозки велосипедов», – отметили в пресс-службе.

Поезд курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода он отправляется в 5.10 и 16.08 и прибывает в Казань в 11.05 и 22.03 соответственно. Из столицы Татарстана электричка выезжает в 5.25 и 15.54 и прибывает в Нижний Новгород в 11.20 и 21.49. Время в пути – 5 часов 55 минут.

Электропоезд останавливается на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.