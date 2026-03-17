Перевозки пассажиров поездами Нижний Новгород – Казань выросли на 10%

Электропоездами, курсирующими между Нижним Новгородом и Казанью, в январе – феврале перевезено более 66 тыс. пассажиров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Перевозки на данном направлении осуществляют электропоезда нового поколения серии ЭП3Д, оснащенные камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, упрощающую выход на низкую платформу. Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, климатическими системами с обеззараживанием воздуха», – говорится в сообщении.

Электричка курсирует ежедневно. Время в пути составляет 5 часов 55 минут. Поезд совершает остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.